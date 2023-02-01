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Саакашвили выразил желание быть похороненным на Украине

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Фото: AP Photo/Irakli Gedenidze
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил просьбу, что после смерти он желает быть похороненным на Украине. С таким заявлением политик обратился на судебном заседании 1 февраля по видеосвязи из частной тбилисской клиники «Вивамед», где проходит курс лечения.

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Саакашвили заявил, что абсолютно уверен в победе Украины в ходе конфликта с Россией.

«Однако, если я не доживу до этой победы, которая так близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине», — сообщил бывший грузинский лидер.

Свое выступление политик сделал на украинском языке, его речь переводила приглашенная переводчица. Завершив обращение, экс-президент приподнял свою футболку с надписью ukrainian (украинец) и частично показал свой живот, чтобы подтвердить, что плохо себя чувствует. При этом на вопрос судьи Георгия Аревадзе о наличии у него достаточного количества еды и медикаментов, похудевший Саакашвили ответил положительно.

Ранее, 31 января, в поздравлении, адресованном новому главе оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левану Хабеишвили, Саакашвили сообщил, что не намерен заниматься политикой в Грузии.

Тогда же член «Единого национального движения» Георгий Чиладзе заявил, что Саакашвили переводят из палаты в реанимацию. По его словам, политик находится в критическом состоянии.

11 января мать экс-президента Грузии рассказала, что ее сыну ставят новые диагнозы. Она выразила опасения, что он «в любую минуту может умереть» у нее на руках.

Семья Саакашвили и независимый медцентр «Эмпатия» время от времени заявляют, что в организме политика находят тяжелые металлы. Например, в декабре прошлого года сообщалось, что в анализах у него обнаружили ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. Однако позднее эту информацию опроверг глава медицинского департамента специальной пенитенциарной службы минюста Грузии Малхаз Урткмелидзе. По его словам, в организме Саакашвили не было обнаружено отравляющих веществ, превышающих норму.

В том же месяце глава минздрава Грузии Зураб Азарашвили заявил, что Саакашвили отказался проходить токсикологические исследования без участия в экспертизе иностранных специалистов.

Бывший глава государства был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

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