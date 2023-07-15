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Польские врачи не выявили следов отравления в анализах Саакашвили

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Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
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Польские врачи получили всю необходимую информацию о состоянии находящегося в клинике «Вивамед» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и не выявили в анализах признаков отравления. Об этом в субботу, 15 июля, рассказал врач и клинический директор медучреждения Зураб Чхаидзе.

Польские врачи прибыли в Грузию по просьбе членов семьи Саакашвили и провели исследование состояния здоровья политика.

«Мы всё обсудили, в том числе записи нашего нутрициолога, эндокринолога, предложенное нами меню, калораж, который необходим пациенту. <…> В разговоре мы зафиксировали наше желание и сожаление, что пациент не учитывал полностью наши рекомендации. Польские врачи получили всю информацию», — цитирует Чхаидзе «РИА Новости».

Врач добавил, что польские коллеги также ознакомились с результатами анализов из Грузии и Германии, согласно которым «ни о каком отравлении металлами речи не идет».

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Саакашвили 2 июля из больницы участвовал в судебном заседании по видеосвязи. Состояние бывшего президента Грузии было не очень хорошим: он сильно похудел и отмечал физическую слабость.

После этого, 3 июля, президент Украины Владимир Зеленский вызвал посла Грузии в МИД и выразил решительный протест, ему было отдано предписание покинуть страну в течение 48 часов. Посол покинул Украину 6 июля. Зеленский также призвал власти Грузии передать Саакашвили Украине, где ему обеспечат лечение и уход.

К этому моменту сведения о состоянии здоровья Саакашвили разнятся. Клинический директор клиники «Вивамеди», где с мая 2022 года пребывает бывший лидер, Зураб Чхаидзе 17 мая заявил, что состояние здоровья осужденного экс-президента улучшилось.

Однако американские врачи, нанятые семьей Саакашвили, выявили у него несколько десятков заболеваний, в том числе отравление тяжелыми металлами. Специалисты из Грузии этого не подтвердили. Последние утверждают, что потеря веса Саакашвили вызвана отказом от полноценного питания и приема необходимых препаратов.

Экс-президент прибыл в Грузию в октябре 2021 года, затем был арестован и помещен в тюрьму города Рустави.

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