Зеленский предписал послу Грузии покинуть Украину из-за ситуации с Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министерства иностранных дел вызвать посла Грузии и предписать ему покинуть страну в течение 48 часов в связи с ситуацией вокруг бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.

«Сегодня я поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии на Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей», — написал Зеленский 3 июля в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Украина уже пыталась договориться о возвращении Саакашвили, и призвал власти Грузии передать его для обеспечения лечения и ухода.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала желание президента Украины лечить Саакашвили.

«Такие таблетки есть только у Зеленского», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Саакашвили, находясь в больнице, принял участие в судебном заседании по видеосвязи. На опубликованных кадрах можно заметить сильно исхудавшего экс-президента. Чтобы продемонстрировать свое состояние, он задрал рубашку, заявив, что продолжает худеть.

Слушание в Тбилисском городском суде проходило по делу о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года. Саакашвили также заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, а также является фигурантом дела о погроме телекомпании «Имеди». На заседании он заявил, что считает себя невиновным по этому и другим возбужденным против него уголовным делам.

Мнения врачей на тему состояния политика разнятся. Так, 17 июня клинический директор клиники «Вивамеди», где с мая 2022 года пребывает бывший лидер, Зураб Чхаидзе заявил, что состояние здоровья осужденного экс-президента улучшилось. Однако американские врачи, нанятые семьей Саакашвили, выявили у него несколько десятков заболеваний, в том числе отравление тяжелыми металлами. Специалисты из Грузии этого не подтвердили. Последние утверждают, потеря веса Саакашвили вызвана отказом от полноценного питания и приема необходимых препаратов.

Экс-президент прибыл в Грузию в октябре 2021 года, затем был арестован и помещен в тюрьму города Рустави.