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В ГД указали на открытое хамство Зеленского в отношении западных союзников

Депутат Хамзаев: Зеленский пошел по принципу открытого хамства в отношении Запада
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Фото: REUTERS/Doug Mills
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К людям на Западе приходит осознание того, что же на самом деле происходит на Украине. Об этом 2 августа заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

«На Западе всё больше и больше людей задаются вопросом, что происходит на Украине. С одной стороны, им как будто кажется, что помочь хотят. А, с другой стороны, не виден всему этому безумию конец», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Хамзаев указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский и в целом украинская власть пошли по принципу открытого хамства в отношении своих западных союзников.

«И они не просто просят, а требуют со словами: «Если не поможете, будет хуже уже вам». Это можно было бы сегодня описать одним из самых древних изображений, где змея пожирает собственный хвост. Тут надо понимать, что вопросов будет больше, ответов будет меньше, эскалация ситуации будет расти», — заключил парламентарий.

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Накануне журнал Washington Examiner написал, что Киев продолжает агрессивно вести себя в отношении Запада и заставляет его усомниться в признательности.

Тогда же сообщалось, что посла Варшавы в Киеве Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева.

22 июля бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон в публикации для The Hill высказывал мнение, что растущие требования Киева и непрозрачный процесс расходования полученных средств снижают мотивацию в вопросе поддержки страны. Он подчеркнул, что еще одним отталкивающим фактором стало «неблагодарное» поведение президента Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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