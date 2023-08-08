В ГД не поверили словам США о разрешении вопросов России по зерновой сделке

США могут сколько угодно говорить о разрешении вопросов России по зерновой сделке, однако реальность показывает обратное. Об этом 8 августа заявил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков.

Так он отреагировал на слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США сделали всё возможное, чтобы Россия могла снова присоединиться к зерновой сделке.

«Не первый раз уже Госдеп США, в том числе Блинкен заверяли в том, что в зерновой сделке не будет никаких препон для РФ. Но, как видим, это не так. США могут сколько угодно говорить, но нужно смотреть на то, что происходит и на то, насколько они выполняют свои условия. Это всё разговоры. Угроза стоит перед нашей страной, поэтому президент РФ Владимир Путин принимает единственное правильное решение, прекратив сделку, но оставляет пути, если США выполнят условия, мы можем вернуться к сделке», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

2 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия на протяжении долгого времени выполняла обязательства по продовольственному соглашению в одностороннем порядке, поэтому для ее возобновления необходимо снять препятствующие российскому экспорту ограничения, такие как отключение от SWIFT Россельхозбанка.

В тот же день Путин подтвердил в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом готовность вернуться к черноморской инициативе, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ.

Действие соглашений прекратилось 17 июля по инициативе России.

Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.