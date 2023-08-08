Мошенники начали выкладывать в Сеть содержащие вирусы шаблоны документов

Банк России выявил новую схему мошенников, при которой они выкладывают в интернет шаблоны документов для финансовой отчетности, содержащие вирусы. Об этом сообщает во вторник, 8 августа, пресс-служба регулятора.

Там отметили, что злоумышленники пользуются тем, что бухгалтеры, секретари, специалисты по финансовой, налоговой и другой отчетности часто ищут в интернете шаблоны документов.

«Мошенники создают поддельные сайты государственных ведомств и известных справочно-правовых систем и выкладывают на них зараженные документы», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Когда пользователь скачивает такой документ, на его компьютере запускается программа удаленного доступа. С помощью нее злоумышленники могут дистанционно менять банковские реквизиты в договорах компании. К примеру, вместо данных настоящего получателя денежных средств они могут указать свои.

В ЦБ РФ отметили, что обезопасить себя от подобных схем можно регулярно обновляя на компьютере антивирус, а также настроив запрет на автоматическую установку и запуск разных программ. Скачивая документ, следует обращать внимание на его формат. Безопасными считаются pdf, docx, xlsx, jpg, png, указали в Центробанке.

Ранее, в конце июля, в пресс-службе ВТБ рассказали «Известиям», что мошенники стали предлагать россиянам в мессенджерах просматривать товары в интернет-магазине и получать за это до 30 тыс. рублей в день и до 360 тыс. в месяц.

По информации банка, злоумышленники пишут клиентам с зарубежных телефонных номеров. Для подтверждения участия и уточнения подробностей условий такой работы граждан просят отправить ответное сообщение и связаться с администратором в удобном мессенджере.