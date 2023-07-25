В ВТБ сообщили о новой схеме мошенничества

Мошенники стали предлагать россиянам в мессенджерах просматривать товары в интернет-магазине и получить за это до 30 тыс. рублей в день и до 360 тыс. в месяц, рассказали «Известиям» 25 июля в пресс-службе ВТБ.

По информации банка, злоумышленники пишут клиентам с зарубежных телефонных номеров. Для подтверждения участия и уточнения подробностей условий такой работы граждан просят отправить ответное сообщение и связаться с администратором в удобном мессенджере.

Как объяснили в банке, схема работает по принципу пирамиды: нового сотрудника просят внести на счет подставного работодателя небольшую сумму денег, которая будет увеличиваться ежеминутно от числа просмотров товаров в магазинах в Сети. И чем больше жертва вкладывает средств, тем больше ей обещают доходность. Но вывести «заработанные» деньги уже не получится, поэтому клиент теряет свои средства.

«Все мошеннические схемы с приемом на «работу» выглядят одинаково. Их главная цель — привлечь максимальное число заинтересованных лиц и выманить как можно больше денег у потенциальной жертвы. Чтобы обезопасить себя, надо просто не реагировать на такие рассылки, не гнаться за легкой доходностью и обращать внимание на номер телефона, с которого приходит сообщение — даже если аккаунт похож на официальный и имеет название компании и логотип. Со своей стороны, мы всегда советуем перепроверять информацию на официальных сайтах компаний», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Ранее, 7 июля, в этой же финансовой организации сообщили «Известиям», что клиентам банков стали поступать сообщения от мошенников с предложением помочь с обзором фильма, телешоу или оценкой стриминговой платформы. За это злоумышленники обещают россиянам от 3 тыс. до 12 тыс. рублей.