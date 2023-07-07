ВТБ рассказал о новой схеме мошенничества

Клиентам банков стали поступать сообщения от мошенников с предложением помочь с обзором фильма, телешоу или оценкой стриминговой платформы, рассказали «Известиям» в ВТБ 7 июля.

«Такие приглашения поступают, как правило, с зарубежных номеров, владельцы которых обещают заплатить за «работу» от 3 до 12 тыс. рублей», — отметили там.

Злоумышленники просят заполнить анкету с контактными данными якобы для оформления документов о трудоустройстве и отправляют собеседнику ссылку на фишинговый сайт. После регистрации клиента просят внести на указанный счет деньги, чтобы начать выполнять задания по оценке фильмов. От числа таких рецензий сумма на счете увеличивается по принципу финансовой пирамиды, но вывести «заработанные» средства у человека не получится, в результате он их теряет.

«Сегодня более 19% всех звонков мошенников совершаются через мессенджеры, но теперь угроза столкнуться с ними обрела новый сценарий. Основная цель — вовлечь как можно больше людей в мошенническую схему, «накопить» на счете перечисленные «жертвами» суммы, а затем вывести с него уже внушительную сумму. В результате участник такой схемы остается и без денег, и без предлагаемой работы», — сказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Он подчеркнул, что важна масштабная совместная работа банков, сотовых операторов и государства по повышению финансовой грамотности россиян, чтобы свести до минимума возможность общения клиентов с мошенниками.

В кредитной организации напомнили, что не стоит доверять неизвестным людям и устанавливать незнакомые программы. Кроме того, следует вчитываться в SMS от банка.

Ранее, 5 июля, замдиректора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев рассказал, что в Сети с начала лета появилось более десятка мошеннических сайтов, якобы предлагающих услуги по изготовлению ключей. Ссылки на такие ресурсы размещаются на объявлениях в подъездах. На платформах запрашивается информация об адресе, количестве необходимых ключей по цене 300 рублей за экземпляр и иногда номер телефона. Для оплаты услуги требуется перевести деньги на банковскую карту.