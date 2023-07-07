Реклама
Прямой эфир
Общество
Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание подорвавшего ж/д пути в Крыму агента
Мир
В Очакове на Украине после взрывов начался пожар на складе
Мир
Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы
Общество
ФСБ задержала подорвавшего ж/д пути в Крыму агента украинской разведки
Общество
Число госпитализированных с менингококком в Екатеринбурге достигло восьми
Мир
Китай запретил импорт продуктов из Японии из-за сброса воды с «Фукусимы-1»
Общество
Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55
Мир
Власти Днепропетровской области сообщили о пожаре на предприятии после взрывов
Происшествия
ВСУ ночью выпустили 31 снаряд по населенным пунктам Херсонской области
Спорт
В Казани стартовал ралли-марафон «Шелковый путь – 2023»
Мир
СМИ сообщили о вспышке сибирской язвы в Индонезии
Мир
Japan Tobacco намерена сохранить свой бизнес в России

ВТБ рассказал о новой схеме мошенничества

ВТБ: мошенники стали предлагать клиентам банков якобы работу по оценке онлайн-кинотеатров
0
Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Клиентам банков стали поступать сообщения от мошенников с предложением помочь с обзором фильма, телешоу или оценкой стриминговой платформы, рассказали «Известиям» в ВТБ 7 июля.

«Такие приглашения поступают, как правило, с зарубежных номеров, владельцы которых обещают заплатить за «работу» от 3 до 12 тыс. рублей», — отметили там.

Злоумышленники просят заполнить анкету с контактными данными якобы для оформления документов о трудоустройстве и отправляют собеседнику ссылку на фишинговый сайт. После регистрации клиента просят внести на указанный счет деньги, чтобы начать выполнять задания по оценке фильмов. От числа таких рецензий сумма на счете увеличивается по принципу финансовой пирамиды, но вывести «заработанные» средства у человека не получится, в результате он их теряет.

«Сегодня более 19% всех звонков мошенников совершаются через мессенджеры, но теперь угроза столкнуться с ними обрела новый сценарий. Основная цель — вовлечь как можно больше людей в мошенническую схему, «накопить» на счете перечисленные «жертвами» суммы, а затем вывести с него уже внушительную сумму. В результате участник такой схемы остается и без денег, и без предлагаемой работы», — сказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Он подчеркнул, что важна масштабная совместная работа банков, сотовых операторов и государства по повышению финансовой грамотности россиян, чтобы свести до минимума возможность общения клиентов с мошенниками.

В кредитной организации напомнили, что не стоит доверять неизвестным людям и устанавливать незнакомые программы. Кроме того, следует вчитываться в SMS от банка.

Код в никуда: мошенники придумали схему с заменой ключей от домофона
Они расклеивают объявления в подъездах с вредоносным QR-кодом и крадут деньги

Ранее, 5 июля, замдиректора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев рассказал, что в Сети с начала лета появилось более десятка мошеннических сайтов, якобы предлагающих услуги по изготовлению ключей. Ссылки на такие ресурсы размещаются на объявлениях в подъездах. На платформах запрашивается информация об адресе, количестве необходимых ключей по цене 300 рублей за экземпляр и иногда номер телефона. Для оплаты услуги требуется перевести деньги на банковскую карту.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023