Взаимопродавцы: телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья

Телефонные мошенники придумали новую схему, благодаря которой не только похищают средства со счетов граждан, но и вешают на них огромные долги и оставляют без жилья. Используя методы социальной инженерии, при посредничестве кредитных брокеров злоумышленники вынуждают жертв брать заем у физических лиц под залог недвижимости. Особенностью новой схемы является то, что до заключения договора заемщикам оформляют статус самозанятых, что позволяет аферистам обходить закон о потребкредите и избежать уголовного преследования из-за нелегального кредитования. Из-за этой уловки пострадавшим сложно опротестовать договор в рамках гражданского производства. Но шансы есть, уверяют эксперты и юристы.

Разрешите заложиться

О появлении новой схемы «Известиям» рассказала куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова. По ее словам, в адрес портала поступило уже около десятка обращений от пострадавших. На такие уловки, сообщила она, попадаются те же категории людей, что и в случаях с любым телефонным мошенничеством, — недостаточно финансово грамотные или психологически неустойчивые к социальной инженерии, используемой аферистами.

Существует два варианта новой схемы. Первая модификация хорошо прослеживается по истории молодой пенсионерки (61 год) Ларисы М. (имя изменено. — «Известия») из Москвы. В ее случае всё начиналось классически. С неизвестного номера позвонил мужчина, представился сотрудником прокуратуры и сообщил, что для предотвращения хищения с ее счета около 5 млн рублей нужно незамедлительно перевести аналогичную сумму на несколько «безопасных» счетов.

Женщина в панике начала вносить через банкоматы имевшиеся у нее средства на разные счета, которые указал «сотрудник прокуратуры». В общей сложности несколькими трансакциями она перевела мошенникам около 1,8 млн рублей. Но этого, естественно, не хватило, поэтому злоумышленник предложил ей обратиться к известному кредитному брокеру, который поможет быстро оформить крупный заем под залог ее квартиры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В итоге Лариса заключила договор займа с физическим лицом Зайцевым (фамилия изменена. — «Известия»), который на сделке отсутствовал, а от его лица по доверенности действовали «сотрудники кредитного брокера». Важный момент: перед заключением договора женщине оформили статус самозанятой.

Предмет залога (квартиру пенсионерки, которая находится в пределах Третьего кольца) оценили в 10 млн рублей. «Известия» проверили стоимость аналогичной недвижимости на популярном портале — там цена на такие квартиры начинается от 15 млн. Однако в качестве заемных средств женщине согласились выдать 4 млн рублей, а на руки за вычетом услуг посредников она получила 3 млн 150 тыс. рублей, которые тут же внесла на очередной «безопасный» счет. И осталась должна еще 5 млн 680 тыс. рублей, которые, согласно договору, должна была вернуть в течение года.

Алла Храпунова обращает внимание на момент, который является особенностью новой схемы: жертва не видит кредитора. Его представителями выступают как раз «сотрудники кредитного брокера».

— Причем значительная часть заемных средств — до 20% — идет на оплату посреднических услуг этому самому «кредитному брокеру», — указала эксперт.

Фото: РИА Новости

В обращениях пострадавших на портал «Мошеловка» фигурирует несколько известных компаний, но доказательств, что в делах замешаны именно они, а не их «черные» клоны, нет. Гендиректор одного из официальных посредников утверждает, что они не оформляют заемщикам статус самозанятых и не работают с кредиторами-физлицами.

Жертвой второго, упрощенного варианта схемы стал 48-летний Алексей К. (имя изменено. — «Известия»). У мужчины нет накоплений, поэтому сценарий на начальном этапе был иной. Якобы сотрудник органов сообщил, что на Алексея оформлен заем под залог его квартиры. Чтобы мошенники не смогли предъявить ее к взысканию, нужно срочно самому оформить заем под залог жилья. В этом случае оно попадет под обременение, и с ним не смогут ничего сделать.

Далее сценарий почти полностью повторил историю Ларисы М.: кредитный брокер, оформление сначала статуса самозанятого, а потом и займа по доверенности от кредитора. Одно исключение: мужчина не вносил полученные деньги на счета аферистов, но в ловушку всё равно попал.

— Оформляя в залог квартиру, мошенники выдают огромный заем в несколько миллионов, хотя он и существенно ниже стоимости квартиры, и устанавливают большие проценты и жесткие условия оплаты долга, которые жертва не может выполнить. Таким образом злоумышленники быстро получают право обратить взыскание на недвижимость, — рассказала о последствиях для пострадавшего куратор портала «Мошеловка».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Например, в случае пенсионерки 11 месяцев она должна была выплачивать по 140 тыс. рублей, а в последний месяц — 4 млн 140 тыс.

Без вины оформленный

По мнению куратора «Мошеловки», в этой истории ключевым является оформление статуса самозанятости.

— Этот факт сразу устранил из правоотношений сторон закон о потребкредите, поскольку заем перестал быть потребительским, а выдан якобы на предпринимательские цели, — пояснила Алла Храпунова. — С одной стороны, человек утратил защиту, которую обеспечивает действие закона о потребкредите. С другой, человек, предоставивший заем, не может быть признан нелегальным кредитором, поскольку это понятие применяется только в отношении заимствований физлицам.

В этом случае мошенники рассчитывают, что не будут действовать гарантии по закону о потребкредите, в том числе и лимит на проценты, и уголовная ответственность за незаконное предоставление средств, отметил адвокат КА «Юков и партнеры» Илья Бахилин. После невыполнения условий договора недвижимость мошенники забирают себе, добавил юрист.

На особенность использования статуса самозанятого обращает внимание и управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Легкость его оформления — благо для людей, которые намереваются открыть свое дело. Но это может стать и лазейкой для мошенников, — отметил он.

Эксперт напомнил, что отношения в бизнесе построены на договорах между сторонами. Предполагается, что обе равны, и они должны полностью осознавать свои действия и те документы, которые подписывают.

— Поэтому опротестовать в суде соглашение об ипотечном кредите, полученном самозанятым для развития собственного бизнеса, очень сложно, — подчеркнул эксперт.

Впрочем, как указал Марат Сафиулин, когда речь идет об обмане, дезинформации, то договор может быть оспорен в суде и признан недействительным. Однако в этом случае пострадавшим необходимо будет представить доказательства того, что обманывал именно кредитор. А он, как мы помним, лично в сделке не участвует. Поэтому доказать факт обмана со стороны кредитора будет практически нереально.

Однако это не значит, что не нужно пытаться. По словам Ильи Бахилина, тот факт, что на эту ситуацию не распространяется уголовная ответственность за незаконное предоставление потребкредитов, не отменяет общего состава мошенничества, за которое и может последовать наказание.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Кроме того, возможно представление в суд доказательств того, что статус самозанятого был оформлен гражданину фиктивно, и он не собирался заниматься предпринимательством. В судебной практике имеются примеры, когда суды признавали, что при заключении договора гражданин, имеющий статус ИП, действует не в предпринимательских целях — к такому договору всё равно применяется потребительское законодательство. Такую же логику можно распространить и на самозанятых, — сказал юрист.

По мнению Марата Сафиулина, больше шансов на защиту прав пострадавших появляется при обращении в полицию, особенно если речь идет не о единичном случае, а о нескольких заявлениях за короткий период времени.

Полная свобода деятельности

Еще одна проблема, которую высветила новая схема, — регулирование деятельности кредитных брокеров.

— Деятельность кредитных брокеров никто не регулирует, и вопрос об этом, к большому сожалению, не рассматривается. Хотя нам известны не только такие случаи, как мы приводим сейчас. Черные кредитные брокеры зачастую собирают с людей комиссию, обещая помочь в получении кредита или займа, по факту ничего не делают, поскольку к ним обращаются люди с испорченной кредитной историей и сложными жизненными ситуациями, и просто начинают игнорировать заказчиков, — прокомментировала Алла Храпунова.

С необходимостью введения регулирования этой отрасли согласен и Марат Сафиулин:

— Посредничество на гигантском отечественном рынке кредитования остается большой черной дырой, в которой прекрасно прячется огромное количество финансовых проходимцев, в большинстве случаев даже нигде не зарегистрированных, — подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Как считают эксперты, нужно вводить лицензирование кредитных брокеров по аналогии со страховыми.

В ЦБ не ответили на вопрос «Известий», планируются ли шаги в этом направлении. Пресс-служба Центробанка заявила, что описанная схема находится в компетенции МВД, и посоветовала гражданам осторожней принимать любые решения, которые касаются финансов и имущества.

«Известия» направили запросы в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД.

— Помните, что мошенники часто прибегают к давлению, торопят с принятием решения, используют угрозы, шантаж. Поэтому, если кто-то настойчиво советует вам заключить имущественную или финансовую сделку, не спешите. Сделайте паузу, в спокойной обстановке оцените все риски, внимательно прочитайте договор — лучше взять его для ознакомления домой, — посоветовали в ЦБ.

Если же вы все-таки стали жертвой мошенников, следует обратиться в полицию, добавили там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев