Ловят на жильца: до 50% объявлений о продаже квартир в Сочи — липовые

От трети до половины объявлений о продаже квартир в Сочи и других городах на побережье Черного моря являются фейковыми. Такие оценки «Известиям» привели участники рынка недвижимости. Этой спецификой южные курорты отличаются давно, но за последний год число фиктивных предложений существенно выросло, говорят специалисты. Это объясняется переориентацией определенного числа покупателей с приобретения недвижимости на зарубежных курортах в пользу российских. Нечистые на руку продавцы заманивают клиентов низкой ценой и хорошим расположением объектов, которых на самом деле не существует. В ряде случаев покупателей вынуждают заплатить залог за понравившуюся квартиру, но, получив деньги, продавцы исчезают.

Квартирный запрос

В курортных городах черноморского побережья наблюдается бум фейковых объявлений о продаже недвижимости, сообщили «Известиям» сразу несколько игроков рынка. В зимние месяцы был заметен дефицит покупателей, но с началом курортного сезона спрос на жилье у моря начал активно расти и вместе с ним активизировались и мошенники , рассказал директор федеральной компании «Этажи» в Сочи Павел Быков. По его словам, количество липовых объявлений выросло как в социальных сетях, так и на специализированных сайтах.

— По нашим оценкам, сейчас около половины всех объявлений о продаже недвижимости в Сочи — фейковые. Одни преследуют цель привлечь внимание потенциальных покупателей, другие реализуют откровенно мошеннические схемы, — сказал он.

Подобную тенденцию фиксируют и в инвестиционной компании «Флип». По результатам мониторинга открытых источников, который провела компания, каждое третье объявление о продаже недвижимости на юге страны оказалось фиктивным.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

— Количество фейков достигло максимума за последние пять лет и сейчас составляет порядка 34% от общего числа предложений. В прошлом году число мошеннических объявлений было на 3% меньше, — рассказал гендиректор «Флип» Евгений Шавнев.

Мошенничество с недвижимостью характерно для курортных мест, но особенно остро эта проблема стоит в Сочи, отметили в ассоциации «Гильдия риелторов Сочи». Закономерным рост числа фейковых объявлений на юге России назвали и в «ИНКОМ-Недвижимости». В компании считают, что это «особый механизмом реализации квартир в курортной зоне».

— Сложно заинтересовать покупателя квартирой в 10 минутах езды от моря. Гораздо проще заманить клиента объявлением о продаже апартаментов на береговой линии по низкой цене, а потом «уговорить» приобрести жилье чуть подальше от моря , — полагает руководитель офиса «Митино» компании Наталия Борзенкова.

Она уточнила, что увеличения фиктивных объявлений по Москве и Московской области на текущий момент в фирме не наблюдают. В крупных городах не у моря, например в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, число ложных объявлений не превышает 2% от их общего количества , отметил и Евгений Шавнев.

Нехорошее вместо

Обычно в качестве наживки на сайтах выставляются квартиры по цене на 10–15% ниже рыночной, в районах, где недвижимость чаще других покупают иногородние , разъяснил «Известиям» механизм мошенничества Евгений Шавнев.

— Когда потенциальный покупатель звонит по такому объявлению, ему подтверждают, что квартира в продаже. Но когда он приезжает из другого региона для оформления сделки, ему сообщают, что квартиру уже успели приобрести, и предлагают другие варианты — хуже по расположению и выше по стоимости , — отметил эксперт.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В результате в большинстве случаев клиент, уже настроившийся на покупку, всё равно заключает сделку. Павел Быков назвал такую схему самым безобидным вариантом.

Нередко подобные «объекты на замену» оказываются проблемными, например, у них может быть не всё в порядке с документами. Кроме того, нередко через фейковое объявление у людей выманивают деньги, например, в качестве залога «за очень выгодный объект» по низкой цене.

— Потенциального покупателя запугивают, что объект могут продать, и берут аванс за несуществующее жилье. Естественно, получив деньги, такие «продавцы» исчезают , — сообщил Павел Быков.

В 1 квартале 2023 года по статье «Мошенничество» возбуждено 4627 уголовных дела , сообщили «Известиям» в ГУ МВД по Краснодарскому краю (в I квартале 2022 года таких дел было 4878). Вместе с тем отдельная статистика по мошенничествам с продажей и арендой квартир в ведомстве отсутствует, уточнили там.

Бывают случаи, когда объявления на вторичном рынке, где проверить реального собственника сложно, содержат фотографии объекта из других стран, но их выдают за сочинские, отметила руководитель отдела продаж фирмы Golden Brown Group Полина Васильева. Мошенники пользуются тем, что желающие снять или купить жилье в Сочи находятся далеко и у них нет возможности на месте проверить присланные фотографии, подтвердил основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Среди других распространенных схем в Golden Brown Group выделяют продажу жилья без разрешительных документов. Такие объекты сносятся сочинскими властями, уточнили там.

«Известия» направили запросы в компании — агрегаторы объявлений. В «Авито Недвижимости» рост числа мошенников не подтвердили, отметив, что регулярная проверка объявлений и система модерации позволили компании за два года снизить число недостоверных объявлений на платформе во всех категориях в 20 раз. При этом количество таких объявлений в компании не назвали.

Пролить свет

Об «исторически большом» числе сочинских фейков (на местном сленге их называют фонарями или заманухами) говорят и в Vorobev Realty Group. Тренд зародился еще лет 20 назад, рассказал основатель компании Марат Воробьев. Но после Олимпиады-2014 из-за наплыва покупателей он набрал еще большую популярность.

Сейчас из-за падения рынка недвижимости в Турции и высокой конкуренции в Дубае многие риелторы стали возвращаться в Сочи. И это одна из причин того, почему количество фейковых объявлений на этом направлении выросло , пояснил он. Сказывается и переориентация определенного числа покупателей с приобретения недвижимости на зарубежных курортах — на Средиземном море, в той же Турции — в пользу российских.

— Баннеры на фасадах зданий, балконах — это тоже «заманухи», но более легкого типа. Как правило, квартира, на которой висит баннер, не продается и клиента стараются по телефону переориентировать на другой вариант, — раскрыл южные хитрости эксперт.

Фото: ТАСС/Виктор Клюшкин

Чтобы не попасть на удочку мошенников, эксперты советуют перед покупкой недвижимости запросить выписку из ЕГРН и потребовать, чтобы агент провел онлайн-показ квартиры. Кроме того, покупателям следует обращаться только к проверенным застройщикам и брокерам с хорошей репутацией, четким и понятным пресс-портретом, а также тщательно проверять каждый объект и анализировать порядок цен на рынке, указали в Golden Brown Group.