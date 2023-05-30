Канула в дело: как черные риелторы продавали квартиры пропавшей москвички

В Москве идет суд над бандой черных риелторов, которые продавали недвижимость пропавшей шесть лет назад жительницы столицы Светланы Халяповой. Задержали их благодаря бдительному нотариусу — при оформлении очередной сделки он обратил внимание на то, что документы о собственности фальшивые. Следствие выяснило, что одну из квартир исчезнувшей мошенники уже продали добросовестному приобретателю, а вторую успешно переоформили на фиктивных собственников и тоже готовили к продаже. При этом судьба самой женщины до сих пор неизвестна — в розыск ее объявили только в 2022 году, потому что пять лет кто-то от ее имени вел активную переписку в соцсетях — друзья и знакомые были уверены, что она жива и переехала в Италию. О всех подробностях этого дела — в расследовании «Известий».

Исчезнувшая

Москвичка Светлана Халяпова пропала после возвращения из отпуска в 2017 году. По крайней мере так считают ее друзья, которые с тех пор ее не видели. Близких родственников у Халяповой не было, а знакомые какое-то время даже не догадывались о ее исчезновении: на протяжении нескольких лет от ее лица кто-то переписывался с ними в интернете. Неизвестные, завладевшие доступом к ее аккаунтам, придумали легенду: женщина якобы уехала жить в Италию, а за ее недвижимостью — несколькими квартирами — присматривают знакомые.

— Я всё время просила: «Ты хоть покажись, покажи фотографии, как ты выглядишь. Я по тебе скучаю». Но нет — никогда не показывала. Всё время какие-то отговорки. Мы не созванивались, только переписка у нас, — рассказала «Известиям» подруга Светланы Халяповой Ольга Панченко.

И лишь в 2022 году знакомым Светланы удалось добиться того, чтобы ее объявили в розыск. Но за это время три квартиры москвички попали в руки жуликов.

На скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве с этой недвижимостью два «риелтора» — Наталья Котова и Наталья Еременко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Согласно версии следствия, схема была следующей: сначала подозреваемые каким-то образом получили доступ в квартиры исчезнувшей, затем они оформляли их на новых — формальных — собственников. А уже потом пытались продавать их ничего не подозревающим добросовестным приобретателям.

Друг Халяповой, Дмитрий Жуков, в беседе с «Известиями» предположил, что доступ как минимум к одной из квартир мошенникам мог дать мужчина по имени Вячеслав Соколов. Он трудился у пропавшей разнорабочим, после ее исчезновения некоторое время жил в одной из квартир, а затем съехал.

— После него в квартире жили разные люди. В основном асоциальные личности, наркоманы, — добавил Жуков.

Некоторые знакомые Светланы Халяповой и вовсе подозревают Вячеслава Соколова в исчезновении женщины.

— Мы, конечно, надеемся, что она жива. Но, скорее всего, нет. Ее вполне мог убить Вячеслав Соколов, он ведь последний, кто ее видел, — рассказал «Известиям» один из друзей Халяповой на условиях анонимности. Он даже согласился на видеосъемку, но не разрешил показывать свое лицо.

Следствие допросить Соколова не может — его местонахождение неизвестно. Но «Известиям» удалось пообщаться с его женой, Марией Соколовой. Та рассказала, что муж хотел приобрести у Халяповой одну из ее квартир, но та отказалась продавать. А в день исчезновения женщины Мария, по ее собственным словам, передавала мужу большую спортивную сумку.

— Я говорю [ему]: «Мне ни квартиры не надо, ничего, просто отпусти меня, дай мне пожить спокойно». Он сказал, что он ее убил, — поделилась Мария Соколова.

Судьба квартир Светланы Халяповой сложилась по-разному. Например, однушку в элитном ЖК в Новой Москве уже успел купить добросовестный приобретатель. Как следует из документов о сделках с недвижимостью, сначала — в 2021 году — эту квартиру у уже пропавшей на тот момент Халяповой купил некто Владислав Кузнецов. Причем с оформлением ипотеки. Спустя месяц ипотеку он погасил и перепродал квартиру нынешнему собственнику — Сергею Брюховскому.

— Покупали через Сбербанк. Он занимался всей сделкой. Это моя собственность, никто там не живет. Ко мне прокуратура обращалась, проверяли и ничего не выяснили, — рассказал Сергей Брюховский «Известиям».

По словам источника «Известий», первый покупатель мог быть формальным собственником, за которым стояли черные риелторы.

По версии следствия, две другие квартиры подозреваемые в мошенничестве Наталья Котова и Наталья Еременко продать добросовестным приобретателям не успели.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Их задержали, когда они пытались оформить одну из квартир на нового фиктивного собственника. Схема была незамысловатая: одна из «риелторов» замаскировалась под пропавшую Светлану Халяпову и по фальшивым документам на квартиру попыталась как бы продавать недвижимость.

Фиктивной собственницей квартиры должна была стать 75-летняя Виктория Хонгер.

— Я пенсионерка, мне 75 лет. Я пенсию по старости получаю. Вот и всё, что могу вам сказать. За какие шиши можно купить? — рассказала женщина «Известиям».

План мог сработать, если бы не внимательный нотариус, который разглядел, что документы на квартиру поддельные и вызвал полицию.

Но третью квартиру Халяповой на фиктивных собственников переоформить все-таки успели. Эту недвижимость полгода назад правоохранители брали буквально штурмом, рассказал «Известиям» Дмитрий Жуков.

— Когда они туда зашли, внутри были два персонажа в совершенно неадекватном состоянии. При задержании один из них не придумал ничего лучше, как глотнуть пару непонятных таблеток. Это были подсадные утки черных риелторов (формальные собственники, на которых была переоформлена квартира. — «Известия»). В квартире было найдено огромное количество документов, подложных доверенностей на людей, чужих паспортов, — сказал он.

По словам источника «Известий», у «банды хамелеонов» (так черных риелторов назвали следователи из-за того, что они при заключении сделок маскировались под Светлану Халяпову) в соучастниках могли быть «оборотни в погонах», которые предоставляют данные на пустующие квартиры.

Долгие сроки

То, что произошло с недвижимостью Светланы Халяповой, довольно наглядно описывает характер работы черных риелторов , пояснил адвокат Алексей Гавришев.

— Они обычно работают в составе преступных групп, цель которых — завладеть имуществом или недвижимостью абсолютно любой ценой. Они применяют всевозможные схемы и методы, в том числе насилие, которое часто заканчивается довольно трагично, — отметил эксперт.

Однако такая схема практически исчезла с конца 1990-х годов, подчеркнул член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

— Отмечу, что термин «черные риелторы» совсем некорректен. К профессии они не имеют никакого отношения — это обычные преступники. Мошенничество такого рода до сих пор существует, но уже в другой форме, — уточнил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

По его словам, раньше преступники искали пенсионеров или зависимых людей, которых было легко развести на сделки с недвижимостью. Теперь же мошенники пользуются более изощренными методами, хотя тип жертв и не сильно поменялся — престарелые и одинокие.

— Например, поддельные завещания — якобы квартира была передана каким-то людям. Дальше ее продают — и всё, концы в воду. Сейчас идет буквально волна мошенничества, — добавил Константин Барсуков. — Людей обманывают при помощи запугивания. К ним обращаются под видом сотрудников правоохранительных органов и заявляют, что проводятся следственные действия.

По другому сценарию к жертве приходят под видом сотрудника ФСБ и заявляют, что квартира необходима для служебных задач. Поэтому они обязаны продать недвижимость, отметил эксперт.

В основной зоне риска — пожилые люди, потому что мошенникам проще всего найти предлог, чтобы их обмануть, — подчеркнул Константин Барсуков.

Арестованным по делу о недвижимости Светланы Халяповой может грозить не только статья о мошенничестве, добавил адвокат Алексей Гавришев. Если следствие выявит их участие в преступной группировке, то также им могут вменить организацию преступного сообщества или участие в нем.

Наказанием за участие в преступном сообществе может быть лишение свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до 3 млн рублей, пояснил юрист.