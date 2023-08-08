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Состояние Лады Дэнс после ДТП ухудшилось

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Состояние певицы Лады Дэнс после ДТП ухудшилось. Об этом «Известиям» 8 августа сообщил Сергей Пудовкин, представитель артистки.

«К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Это связано с ухудшением ее самочувствия. Ночью была сделана вторая операция на лице», — сообщил Пудовкин.

Кроме того, представитель заявил, что адвокат певицы направит иск на сумму 12 млн рублей в суд на транспортную компанию, перевозившую Ладу Дэнс.

«Экспертиза подтвердила: водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности, и уже сейчас зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров», — добавил Пудовкин

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Ранее, 5 августа, певица Лада Дэнс попала в ДТП в Подмосковье на трассе М-2. Столкнулись три автомобиля, в одном из которых на заднем сиденье находилась Лада Дэнс. Певица возвращалась из аэропорта Домодедово в сторону своего дома на Рублевке. Певицу госпитализировали с черепно-мозговой травмой. По словам Пудовкина, ее состояние было описано как тяжелое.

6 августа стало известно, что Дэнс перевели из клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья. По словам Пудовкина, у артистки диагностированы травма бедра, черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы.

Позже сообщалось, что в аварии пострадала и хореограф певицы — Елена Романова. В настоящее время она находится дома, однако в беседе с «Известиями» 7 августа она отметила, что чувствует себя не очень хорошо. ДТП хореограф описать не может, так как сразу потеряла сознание.

Также 7 августа стало известно, что у певицы была затруднена речь после аварии. По словам ее директора, в ближайшие дни Лада Дэнс должна была записать видеообращение, где она сможет называть себя просто Ладой, так как вторую часть имени ей сложно произносить.

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