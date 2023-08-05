Певицу Ладу Дэнс госпитализировали после ДТП в Подмосковье

Певица Лана Дэнс попала в ДТП в Подмосковье, когда возвращалась из аэропорта Домодедово в сторону своего дома на Рублевке. Об этом рассказал 5 августа источник «Известий».

Собеседник уточнил, что, судя по всему, артистка только прилетела в Москву из Сочи. По пути такси, в котором находилась певица, попало в аварию. В результате ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

О ДТП с участием Ланы Дэнс ранее в этот день сообщил источник «Известий». Авария случилась на трассе М-2, в инциденте фигурируют три машины. В результате пострадали четыре человека, у одного из них перелом поясничного отдела позвоночника.

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