Певица Лада Дэнс попала в аварию в Подмосковье

Певица Лада Дэнс попала в ДТП в Подмосковье, об этом сообщил 5 августа источник «Известий».

По его данным, авария произошла на трассе М-2, в ДТП фигурируют три машины. Уточняется, что певица ехала в такси.

Как отметил собеседник, исполнительница, по предварительным данным, получила открытую черепно-мозговую травму.

В результате аварии пострадали четыре человека, у одного из них перелом поясничного отдела позвоночника. На месте работает бригада скорой помощи.

Другие подробности выясняются.

Лада Дэнс — российская певица, актриса кино и телевидения. Наиболее известна исполнением таких песен, как «Девочка-ночь» и «Один лишь раз».