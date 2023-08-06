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Попавшая в ДТП певица Лада Дэнс переведена в частную клинику Подмосковья

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Певица Лада Дэнс, попавшая в ДТП на трассе М-2, переведена из клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья. Она в сознании, в состоянии средней тяжести, сообщил в субботу, 6 августа, ТАСС директор артистки Сергей Пудовкин.

Он уточнил, что певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.

По словам Пудовкина, машина, в которой находилась певица, врезалась в попавший ранее в ДТП автомобиль, артистка не была за рулем, а находилась на заднем сидении. Сейчас артистка в сознании, находится под наблюдением врачей. Прогнозы хорошие, заключил директор певицы.

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5 августа о произошедшей аварии с участием трех автомобилей, в одном из которых находилась Лада Дэнс, сообщил источник «Известий». По его словам, ДТП произошло на 52-м км трассы М-2, когда певица возвращалась из аэропорта Домодедово в сторону своего дома на Рублевке. Позже были опубликованы кадры с места аварии.

В результате пострадали четыре человека, у одного из них зафиксировали перелом поясничного отдела позвоночника, другие были доставлены в больницу с телесными повреждениями.

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