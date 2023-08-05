Появились кадры с места ДТП в Подмосковье, в котором пострадала Лада Дэнс

Появились кадры с места ДТП в Подмосковье, где пострадала певица Лада Дэнс. Кадры публикует Пятый канал 5 августа.

На них виден автомобиль с помятым багажником, рядом разбросаны фрагменты пострадавших в ДТП машин.

Ранее в этот день о произошедшей аварии с участием трех автомобилей, в одном из которых находилась Лада Дэнс, сообщил источник «Известий». По его словам, ДТП произошло на 52-м км трассы М-2. Певица возвращалась из аэропорта Домодедово в сторону своего дома на Рублевке.

В результате инцидента пострадали четыре человека, у одного из них перелом поясничного отдела позвоночника, другие доставлены в больницу с телесными повреждениями. Сама певица получила черепно-мозговую травму, она госпитализирована.

Как позднее рассказали «Известиям» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на две ранее столкнувшиеся машины, стоящие на проезжей части, это и стало причиной аварии.