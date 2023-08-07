В ДТП с участием Лады Дэнс также пострадала ее хореограф

Хореограф Елена Романова также пострадала в результате ДТП с участием певицы Лады Дэнс. В настоящее время она уже находится дома, однако в беседе с «Известиями» 7 августа отметила, что чувствует себя не очень хорошо.

Женщина затруднилась описать момент ДТП, поскольку сразу потеряла сознание.

«Через сколько нам оказали помощь и так далее, этого я вообще не помню, я помню, что проснулась уже в больнице», — рассказала Романова.

Она также отметила, что Лада Дэнс будет ей помогать, но деталей не уточнила.

ДТП, в котором пострадала артистка, произошло 5 августа на 52-м км трассы М-2: столкнулись три автомобиля, в одном из которых на заднем сиденье находились Лада Дэнс и Елена Романова. Певица возвращалась из аэропорта Домодедово в сторону своего дома на Рублевке. 6 августа стало известно, что Дэнс перевели из клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья. По словам ее директора Сергея Пудовкина, у артистки диагностированы травма бедра, черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы.