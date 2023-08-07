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Директор Лады Дэнс рассказал о затруднении в ее речи после ДТП

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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У певицы Лады Дэнс затруднена речь после тяжелой аварии. Об этом 7 августа рассказал «Известиям» ее директор Сергей Пудовкин.

«Пока ей тяжело говорить. К счастью, исключили самое главное: подозрение на перелом позвоночника. Диагностировали просто сильный удар. Результаты остальных исследований будут чуть позже, ближайшая неделя будет точно в клинике под наблюдением врачей», — рассказал он.

По его словам, в ближайшие дни Лада Дэнс запишет видеообращение. Она будет называть себя просто Ладой, так как вторую часть имени ей сложно произносить.

Пудовкин также рассказал, что будет подавать иск в транспортную компанию, которая организовала переезд, во время которого произошло ДТП.

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«Будет производиться проверка водителя автомобиля, техническое состояние машины, устанавливается степень вины персонального водителя. В данный момент назначена техническая экспертиза, водитель проходит тест на алкоголь и наркотики», — сказал директор.

ДТП, в котором пострадала артистка, произошло 5 августа на 52-м км трассы М-2. Столкнулись три автомобиля, в одном из которых на заднем сиденье находились Лада Дэнс и ее хореограф Елена Романова. Певица возвращалась из аэропорта Домодедово в сторону своего дома на Рублевке.

6 августа стало известно, что Дэнс перевели из клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья. По словам Пудовкина, у артистки диагностированы травма бедра, черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы.

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