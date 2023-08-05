Директор Лады Дэнс рассказал о тяжелом состоянии певицы после ДТП

Певица Лада Дэнс находится в тяжелом состоянии после ДТП в подмосковном Подольске. Об этом 5 августа сообщил концертный директор артистки Сергей Пудовкин.

Он рассказал «Газете.Ru», что для госпитализации исполнительницы потребовался вертолет медслужбы и МЧС.

По его словам, она ехала домой с корпоративного выступления. Пудовкин уточнил, что также был привлечен Институт микрохирургии мозга, состояние певицы оценивают как средней степени тяжести.

«[Кто виноват] — непонятно, степень виновности будет известна позже, это будут уже разбираться уже другие органы. Что касается Лады Дэнс, то действительно она в плохом состоянии находится, в тяжелом состоянии, поэтому вертолет, поэтому МЧС, поэтому госпитализация», — сказал он.

Об аварии с участием трех автомобилей, в одном из которых находилась Лада Дэнс, ранее 5 августа сообщил источник «Известий». Он рассказал, что ДТП случилось на 52-м км трассы М-2, когда артистка возвращалась на такси из аэропорта Домодедово в сторону своего дома на Рублевке. Позже появились кадры с места происшествия.

В результате аварии пострадали четыре человека, один из которых получил перелом поясничного отдела позвоночника, другие — телесные повреждения. Их доставили в больницу. Саму исполнительницу госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Позднее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области назвали «Известиям» причину ДТП. В ведомстве уточнили, что водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на две ранее столкнувшиеся машины, стоящие на проезжей части.