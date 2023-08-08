В РАН допустили попытки Макрона вернуть влияние Франции в Нигере

Президент Франции Эммануэль Макрон будет пытаться вернуть влияние страны на Нигер при помощи США и Евросоюза. Об этом 8 августа «Известиям» заявил глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Ранее сообщалось, что группа из 94 французских сенаторов, представляющих разные политические силы, подписала открытое письмо в адрес Макрона, в котором заявила о провале политики Парижа в Африке, послание опубликовала газета Figaro.

Эксперт отметил, что неудачи в Африке очевидны, однако они начались до прихода Макрона к власти.

«Военное французское присутствие вызывало определенные конфликты с местными властями, прежде всего с вооруженными силами. В Мали, в Буркина-Фасо, в Гвинее произошли военные перевороты. То, что Макрона критикуют, это понятно. Он будет пытаться несколько улучшить позиции в Африке совместно с США и странами Евросоюза», — сказал он.

По словам Рубинского, сейчас рано говорить о том, сможет ли Макрон усилить присутствие страны на Африканском континенте, тем более что удельный вес франкоязычной Африки во французской внешней торговле сократился до 5%.

«Это, конечно, не является должной опорой для реставрации французского влияния в Африке. Тем не менее списывать Африку из французской внешней политики и экономики никто не может. И усилия для того, чтобы пересмотреть недостатки африканской политики, будут предприниматься, а результат предсказывать пока рано», — объяснил специалист.

При этом собеседник «Известий» указал на то, что французского избирателя волнуют не отношения Франции с Африкой, а приток эмигрантов из африканских стран.

«Вот это главный вопрос, по которому будут оцениваться успехи или неудачи французской политики в Африке в большей степени, нежели военные достижения и отношения с новыми властями Западной Африки, где произошли перевороты. В какой степени удастся Макрону и правительству добиться ограничения притока эмигрантов — это главный вопрос, волнующий французского избирателя», — заключил Рубинский.

Накануне замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетила Нигер и встретилась с лидерами захвативших власть мятежников. Встреча продлилась более двух часов, Нуланд описала ее как «чрезвычайно откровенную и временами довольно трудную».

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

31 июля в столице Нигера протестующие вышли на улицы с антифранцузскими лозунгами и требованием закрыть все иностранные базы, находящиеся в стране. В тот же день захватившие власть военные объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию.

2 августа африканист Андрей Есипов рассказал «Известиям», что Нигер устал от контроля Франции. Возможно, это и стало одной из основных причин государственного переворота.

3 августа вещание французской радиостанции RFI и телеканала France24 было остановлено, а мятежники заявили о денонсации военных соглашений с Францией.