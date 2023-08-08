Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Ракету с автоматической станцией «Луна-25» вывезли на космодром Восточный
Общество
С февраля 2022 года в России предотвращено 188 терактов
Происшествия
Два человека погибли и четверо пострадали при взрыве газа в жилом доме в Астрахани
Общество
Мэра Димитровграда Большакова сняли с должности после задержания
Общество
Лада Дэнс подаст иск на 12 млн руб. к транспортной компании после ДТП
Общество
Пожар во Владимирской области локализовали на площади 4,1 тыс. кв. м
Армия
Военный эксперт допустил передачу Киеву ATACMS от США вслед за германскими Taurus
Политика
В РАН допустили попытки Макрона вернуть влияние Франции в Нигере
Общество
Второй подозреваемый в избиении участника спецоперации задержан в Забайкалье
Авто
ГИБДД зафиксировала более 1,5 тыс. нарушений самокатчиков за два дня в Москве
Общество
«Желтый» уровень опасности объявлен из-за грозы в Москве
Экономика
Эксперт заявил о неэффективности антироссийских санкций
Мир
Польша возобновила прокачку нефти после повреждения трубопровода «Дружба»

В РАН допустили попытки Макрона вернуть влияние Франции в Нигере

Эксперт РАН Рубинский: Макрон будет пытаться вернуть влияние Франции в Нигере
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alexis Sciard
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон будет пытаться вернуть влияние страны на Нигер при помощи США и Евросоюза. Об этом 8 августа «Известиям» заявил глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Ранее сообщалось, что группа из 94 французских сенаторов, представляющих разные политические силы, подписала открытое письмо в адрес Макрона, в котором заявила о провале политики Парижа в Африке, послание опубликовала газета Figaro.

Эксперт отметил, что неудачи в Африке очевидны, однако они начались до прихода Макрона к власти.

«Военное французское присутствие вызывало определенные конфликты с местными властями, прежде всего с вооруженными силами. В Мали, в Буркина-Фасо, в Гвинее произошли военные перевороты. То, что Макрона критикуют, это понятно. Он будет пытаться несколько улучшить позиции в Африке совместно с США и странами Евросоюза», — сказал он.

По словам Рубинского, сейчас рано говорить о том, сможет ли Макрон усилить присутствие страны на Африканском континенте, тем более что удельный вес франкоязычной Африки во французской внешней торговле сократился до 5%.

«Это, конечно, не является должной опорой для реставрации французского влияния в Африке. Тем не менее списывать Африку из французской внешней политики и экономики никто не может. И усилия для того, чтобы пересмотреть недостатки африканской политики, будут предприниматься, а результат предсказывать пока рано», — объяснил специалист.

При этом собеседник «Известий» указал на то, что французского избирателя волнуют не отношения Франции с Африкой, а приток эмигрантов из африканских стран.

«Вот это главный вопрос, по которому будут оцениваться успехи или неудачи французской политики в Африке в большей степени, нежели военные достижения и отношения с новыми властями Западной Африки, где произошли перевороты. В какой степени удастся Макрону и правительству добиться ограничения притока эмигрантов — это главный вопрос, волнующий французского избирателя», — заключил Рубинский.

Блок аут: Нигер готовится отразить интервенцию ЭКОВАС
Как настроены жители республики и почему Франция сдает позиции в Западной Африке

Накануне замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетила Нигер и встретилась с лидерами захвативших власть мятежников. Встреча продлилась более двух часов, Нуланд описала ее как «чрезвычайно откровенную и временами довольно трудную».

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

31 июля в столице Нигера протестующие вышли на улицы с антифранцузскими лозунгами и требованием закрыть все иностранные базы, находящиеся в стране. В тот же день захватившие власть военные объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию.

2 августа африканист Андрей Есипов рассказал «Известиям», что Нигер устал от контроля Франции. Возможно, это и стало одной из основных причин государственного переворота.

3 августа вещание французской радиостанции RFI и телеканала France24 было остановлено, а мятежники заявили о денонсации военных соглашений с Францией.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023