Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Врач опровергла невозможность развития бесплодия из-за абортов
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Харьковской областях
Происшествия
Мэр Донецка сообщил об ударе ВСУ по многоквартирному дому
Армия
Экс-советник главы Пентагона заявил о потере свыше 300 тыс. солдат ВСУ
Армия
Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Происшествия
Три человека пострадали в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ
Мир
В МИД РФ заявили о давлении Запада на Грузию из-за диалога с РФ
Мир
Суд в Вашингтоне не стал арестовывать Трампа
Общество
Прокуратура взяла на контроль инцидент с броском гранаты в Jaguar у «Москва-Сити»
Общество
Умер писатель и журналист Лев Колодный
Мир
Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием
Мир
Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности
Мир
Пентагон не обнаружил угроз на границе Польши и Белоруссии
Сюжет:

Мятежники в Нигере денонсировали военные соглашения с Францией

0
Фото: REUTERS/Balima Boureima
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Находящиеся у власти мятежники в Нигере денонсируют военные соглашения с Францией. Об этом 3 августа сообщило агентство AFP.

«Столкнувшись с небрежным отношением и реакцией Франции в отношении ситуации (в Нигере. — Ред.), Национальный совет спасения родины (CNSP — правящий орган мятежников. — Ред.) решает денонсировать соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны с этим государством», — приводит агентство коммюнике, прозвучавшее по национальному телевидению.

Отмечается, что мятежники готовы немедленно ответить «на любую агрессию» со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

Также нигерские мятежники отозвали полномочия у четырех послов страны во Франции, США, Нигерии и Того.

ЭКОВАС занесло: начнется ли интервенция в Нигер
Военные в стране приступили к формированию своего госаппарата

Ранее, 26 июля, президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные взяли в плен главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны. На следующий день президента сместили, а границы государства закрыли. В стране также был объявлен комендантский час. 27 июля военные объявили о закрытии всех учреждений государства. В стране начались массовые беспорядки и была слышна стрельба.

31 июля в столице Ниамее протестанты вышли на улицы с антифранцузскими лозунгами и требованием закрыть все иностранные базы, находящиеся в стране. В тот же день военные Нигера, задержавшие президента, объявили о решении прекратить поставки золота и урана во Францию.

Африканист Андрей Есипов 2 августа рассказал «Известиям», что Нигер устал от контроля Франции. Возможно, это и стало одной из основных причин государственного переворота.

3 августа стало известно, что вещание французской радиостанции RFI и телеканала France24 было остановлено в Нигере военными, начавшими государственный переворот.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023