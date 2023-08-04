Мятежники в Нигере денонсировали военные соглашения с Францией

Находящиеся у власти мятежники в Нигере денонсируют военные соглашения с Францией. Об этом 3 августа сообщило агентство AFP.

«Столкнувшись с небрежным отношением и реакцией Франции в отношении ситуации (в Нигере. — Ред.), Национальный совет спасения родины (CNSP — правящий орган мятежников. — Ред.) решает денонсировать соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны с этим государством», — приводит агентство коммюнике, прозвучавшее по национальному телевидению.

Отмечается, что мятежники готовы немедленно ответить «на любую агрессию» со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

Также нигерские мятежники отозвали полномочия у четырех послов страны во Франции, США, Нигерии и Того.

Ранее, 26 июля, президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные взяли в плен главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны. На следующий день президента сместили, а границы государства закрыли. В стране также был объявлен комендантский час. 27 июля военные объявили о закрытии всех учреждений государства. В стране начались массовые беспорядки и была слышна стрельба.

31 июля в столице Ниамее протестанты вышли на улицы с антифранцузскими лозунгами и требованием закрыть все иностранные базы, находящиеся в стране. В тот же день военные Нигера, задержавшие президента, объявили о решении прекратить поставки золота и урана во Францию.

Африканист Андрей Есипов 2 августа рассказал «Известиям», что Нигер устал от контроля Франции. Возможно, это и стало одной из основных причин государственного переворота.

3 августа стало известно, что вещание французской радиостанции RFI и телеканала France24 было остановлено в Нигере военными, начавшими государственный переворот.