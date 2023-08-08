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RFI назвал страны, которые могут участвовать во вторжении в Нигер

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Фото: ТАСС/Zuma
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Нигерия может обеспечить половину необходимых солдат для интервенции Нигера. Об этом 8 августа сообщила радиостанция RFI.

«Нигерия до сих пор полна решимости быть локомотивом операции. Она предоставит более половины войск в случае необходимости», — сообщило издание со ссылкой на неназванного нигерийского чиновника.

Отмечается, что план вторжения предусматривает участие контингента из 25 тыс. человек. В операции также могут принять участие Сенегал, Бенин и Кот-д'Ивуар.

6 августа газета The Wall Street Journal написала, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пока не готово к введению войск в Нигер, несмотря на окончание срока, данного мятежникам на восстановление конституционного порядка и возвращение свергнутого президента страны Мохамеда Базума к власти.

Незадолго до этого Национальный совет спасения родины (НССР), который является правящим органом мятежников Нигера, заявил, что иностранное государство готовит агрессию против африканской страны. Однако не уточняется, какое именно государство может готовить нападение. Также мятежники объявили о закрытии воздушного пространства.

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5 августа президент Алжира Абдельмаджид Теббун сказал, что страна выступает против возможного военного вмешательства в конфликт на территории Нигера.

Днем ранее министр обороны Чада Дауд Яйя Брахим заявил, что вариант вооруженного вмешательства в конфликт в Нигере не рассматривается. Он считает, что кризис необходимо разрешить путем диалога.

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум 3 августа обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. По его словам, переворот будет иметь «разрушительные последствия» для Нигера, окружающего региона и всего мира.

Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают за дипломатию с целью урегулирования конфликтной ситуации в Нигере, а не за применение силы против мятежников.

2 августа госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон привержен восстановлению демократически избранного правительства в республике.

ЭКОВАС 30 июля на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны Мохамеда Базума к власти.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

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