Опубликовано видео пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области.

После запуска «Союз-2.1б» была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

Космический аппарат был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат». Бортовые системы ракеты-носителя работают штатно.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк 7 августа в 16:20. Отмечалось, что ракета несет космический аппарат в интересах Минобороны.

12 апреля президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей. Президент также рассказал, что Россия обладает собственными уникальными решениями в обороне и космосе.