Ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«7 августа в 16:20 с государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ <…> в Архангельской области боевыми расчетами Космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что ракета несет космический аппарат в интересах Минобороны.

12 апреля президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей. Президент также рассказал, что Россия обладает собственными уникальными решениями в обороне и космосе.