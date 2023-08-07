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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«7 августа в 16:20 с государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ <…> в Архангельской области боевыми расчетами Космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», заявили в ведомстве.

Там добавили, что ракета несет космический аппарат в интересах Минобороны.

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12 апреля президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей. Президент также рассказал, что Россия обладает собственными уникальными решениями в обороне и космосе.

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