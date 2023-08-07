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Концерн «Калашников» сообщил о планах увеличить объемы производства АК-12
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Концерн «Калашников» сообщил о планах увеличить объемы производства АК-12

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Концерн «Калашников» сокращает трудоемкость изготовления автомата АК-12 и увеличивает объемы его производства. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили в пресс-службе предприятия.

АК-12 является основным изделием концерна по автоматной тематике, на его долю приходится более половины всего оружейного производства предприятия. При этом, объемы производства АК-12 в рамках гособоронзаказа на 2023 и 2024 годы являются рекордными, уточнили в пресс-службе.

Отмечается также, что спецоперация по защите Донбасса выявила необходимость модернизации автомата, поэтому конструкторы и технологи концерна приступили к усовершенствованию и видоизменению изделия.

С этой целью на производстве были разработаны и внедрены новые технологические процессы, которые позволят значительно сократить трудоемкость изготовления автомата АК-12, уточнили в концерне.

«Задача выполнить гозоборонзаказ с учетом модернизации автомата и увеличения его эффективности будет исполнена в срок», — цитирует пресс-служба заявление управляющего директора концерна «Калашников» Андрея Барышников по итогам работы за I полугодие.

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11 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в сжатые сроки удалось увеличить производство особо востребованных образцов вооружения для боевых задач. По его словам, в 2023 году более чем в пять раз по сравнению с началом 2022 года увеличено количество закупаемых и модернизируемых основных образцов оружия, военной и специальной техники, поставляемых по гособоронзаказу.

31 мая премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что ОПК во много раз увеличил выпуск продукции для нужд спецоперации по защите Донбасса. Он уточнил, что идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники. Он поблагодарил за это тех, кто трудится на оборонных заводах.

11 мая «Калашников» сообщил о возросшем почти на 40% производстве оружия. Отмечалось, что за три месяца завод установил рекорд последних десять лет по количеству сданных изделий.

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