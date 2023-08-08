Цифровой рубль протестируют в Крыму в 2024 году

Крымский РНКБ, который выступает опорным банком полуострова (входит в группу ВТБ), планирует участвовать в тестировании цифрового рубля во второй пилотной группе. Оно начнется в 2024 году, заявил «Известиям» председатель правления кредитной организации Михаил Якунин. Он уточнил, что в массовое использование на полуострове цифровой рубль планируется запустить в 2025 году.

«Ключевая особенность цифрового рубля в том, чтобы даже когда нет связи, можно было провести оплату. Фактически, это возможность использования офлайн, без интернета. Мы планируем поддержать в том числе и возможность работы с цифровым рублем офлайн», — уточнил Якунин.

По его словам, наработки в этой области уже есть. Физическим кошельком для цифрового рубля может стать смартфон клиента, с которого будут списываться средства. Для реализации функционала потребуются доработки, уточнил топ-менеджер РНКБ.

«Помимо прочего, цифровой рубль — базис для создания экосистемы работы со смарт-контрактами. Мы видим в этом перспективу и активно ищем возможности применения», — добавил он.

По словам Михаила Якунина, есть огромный потенциал для международных расчетов, такая возможность уже заложена в платформе цифрового рубля. Работа по подключению иностранных регуляторов и участников ВЭД ведется Банком России уже сейчас.

«Кроме того, рубль набирает популярность как платежное средство за рубежом. Есть страны где рублем уже можно расплачиваться. Это может вызывать недовольство других стран. А цифровой рубль — автономная история, и претензий быть не может», — уточнил Якунин.

24 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Он вступил в силу 1 августа.

Цифровой рубль — третья форма валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Предполагается, что он будет находиться в виде цифрового кода в электронном кошельке. Выпускать денежное средство будет Центробанк РФ.

31 июля в пресс-службе Банка России сообщили «Известиям», что регулятор планирует начать пилотирование операций с реальными цифровыми рублями с привлечением ограниченного круга клиентов банков пилотной группы в августе 2023 года.