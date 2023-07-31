В российских банках рассказали о предстоящем тестировании цифрового рубля

Центробанк (ЦБ) планирует начать пилотирование операций с реальными цифровыми рублями с привлечением ограниченного круга клиентов банков пилотной группы в августе 2023 года, сообщили «Известиям» 31 июля в пресс-службе ЦБ. Там отметили, что конкретная дата будет названа позднее.

«На первом этапе планируется протестировать открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между гражданами, оплату покупок и услуг по QR-коду. В дальнейшем список операций и участников пилота планируется постепенно расширять», — добавил регулятор.

В то же время в пресс-службе ПСБ отметили, что финансовая организация планирует участвовать в пилотировании платформы с новой цифровой валютой, и указали, что «важно отработать все возможные сценарии клиентского пути по операциям с цифровыми рублями, которые используются в работе с традиционными формами национальной валюты».

«Перед масштабированием платформы необходимо убедиться, что все привычные операции с денежными средствами проводятся быстро и просто», — добавили там.

Россельхозбанк также примет участие в тестировании.

«Подключение к платформе цифрового рубля будет полезно тем, что обеспечит для клиентов банка обращение всех денежных форм рубля, повышение конкурентоспособности банка, участие в развитии функционала платформы цифрового рубля, а также возможность разработки дополнительных банковских сервисов на основе цифрового рубля, в том числе в рамках программ государственного финансирования в секторе агропромышленного комплекса», — уточнили в финансовой организации.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Он, за исключением ряда положений, вступает в силу с 1 августа 2023 года.

Цифровой рубль станет третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Предполагается, что он будет находиться в виде цифрового кода в электронном кошельке. Выпускать денежное средство будет Центробанк РФ.

В тот же день президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал «Известиям», что введение цифрового рубля поможет предпринимателям существенно экономить на эквайринговой комиссии, взимаемой банками.

11 июля директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко сообщил, что использование новой валюты как минимум в процессе государственных закупок и доведения средств до бюджетополучателей повысит прозрачность, скорость и эффективность таких операций.