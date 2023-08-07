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В Турции заявили о желании Эрдогана стать посредником по Украине
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В Турции заявили о желании Эрдогана стать посредником по Украине

Эрдоган хочет предложить Путину посредничество по Украине для прекращения огня
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Turkish presidency apaim
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе запланированных на август переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным намерен предложить возобновление мирных переговоров по Украине для прекращения огня. Об этом 7 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации Эрдогана.

«Господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган. — Ред.) предложит свое посредничество в урегулировании конфликта», — указал собеседник агентства.

Отмечается, что Турция неоднократно выступала за скорейшее прекращение огня и урегулирования конфликта путем переговоров. По информации источника в администрации Эрдогана, страна будет продолжать свои усилия в этом направлении.

Также собеседник агентства подчеркнул, что Эрдоган в настоящий момент является «пожалуй, единственным мировым лидером», который пользуется доверием президентов России и Украины. Он находится в постоянном контакте с лидерами обеих стран и делает всё для воцарения мира в регионе.

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Ранее, 3 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили намерение встретиться, однако сроки пока не определены.

Накануне канцелярия турецкого лидера сообщила, что Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора условились, что президент РФ вскоре посетит Турцию.

В тот же день Песков заявил, что в повестке встречи президента Путина и Эрдогана будут двусторонние отношения России и Турции, Украина и зерновая сделка.

Эрдоган 8 июля заявил, что ожидает визита Путина в Турцию в августе. Турецкий лидер отметил, что они вновь смогут обсудить тему обмена военнопленными.

7 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что турецкий лидер неоднократно прикладывал большие усилия для урегулирования украинского конфликта, играя посредническую роль. И это всегда высоко оценивал президент РФ Владимир Путин.

Тогда же Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более двух с половиной часов.

29 мая президент Турции и украинский лидер в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование конфликта на Украине. Как отметили в администрации Эрдогана, глава государства после победы во втором туре президентских выборов продолжит предпринимать усилия по урегулированию украинского кризиса.

До этого, 27 апреля, Эрдоган и Путин также проводили телефонные переговоры, во время которых президент Турции предложил российскому коллеге создать рабочую группу по урегулированию ситуации на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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