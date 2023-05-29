Эрдоган после переизбрания продолжит усилия по разрешению конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после победы во втором туре президентских выборов продолжит предпринимать усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщили в его администрации.

Источник «РИА Новости» в администрации отметил, что тема посредничества Турции в конфликте является приоритетом во внешней политике страны.

«Господин президент, пожалуй, единственный мировой лидер, который имеет доверительные отношения, как с лидером России, так и Украины. Будут продолжены призывы и предложения по немедленному прекращению огня и возобновлению мирных переговоров», — заявил он.

Собеседник добавил, что, по словам турецкого лидера, победителей в этом конфликте не будет.

О победе Эрдогана во втором туре президентских выборов объявил глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер 28 мая. После обработки 99,43% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,14% голосов, Кылычдароглу — 47,86%.

Между тем доцент Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что после вступления в должность президента в третий раз Эрдоган первым делом сосредоточится на решении проблем внутри страны.

Ранее, 27 апреля, Эрдоган президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры. Турецкий лидер предложил российскому коллеге создать рабочую группу по урегулированию ситуации на Украине. Также в ходе переговоров сторон были затронуты и вопросы хода спецоперации РФ по защите Донбасса, и ситуация с зерновой сделкой.

26 апреля официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын призвал Запад объединить усилия для начала переговоров с целью установления мира на Украине. Калын подчеркнул, что продолжение и развитие этого конфликта приведет только к глобальной катастрофе.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября прошлого года. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.