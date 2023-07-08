Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ночь на 8 июля заявил, что ожидает визита президента России Владимира Путина в Турцию в августе.

Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 июля один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часов.

«В ближайший месяц состоится визит господина Путина в Турцию, мы вновь сможем обсудить тему обмена военнопленными лицом к лицу», — сказал Эрдоган на пресс-конференции после переговоров.

Позже Эрдоган отметил, что личная встреча с Путиным может состояться в «ближайшие два месяца». При этом Турция рассчитывает на переговоры с российским лидером по зерновой сделке либо по телефону, либо очно.

Ранее, 7 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что турецкий лидер неоднократно прикладывал большие усилия для урегулирования конфликта на Украине, играя посредническую роль. И это всегда высоко оценивал президент РФ Владимир Путин. Говоря о возможности последующей встречи Эрдогана и его российского коллеги, представитель Кремля этого не исключил.

7 июня Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским по ситуации вокруг Каховской гидроэлектростанции и предложил создать международную комиссию по расследованию взрыва. Он также пригласил к участию в комиссии Россию.

29 мая президент Турции и украинский лидер в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование конфликта на Украине. Как отметили в администрации Эрдогана, глава государства после победы во втором туре президентских выборов продолжит предпринимать усилия по урегулированию украинского кризиса.

До этого, 27 апреля, Эрдоган и Путин также проводили телефонные переговоры, во время которых президент Турции предложил российскому коллеге создать рабочую группу по урегулированию ситуации на Украине.