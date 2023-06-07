Эрдоган обсудил с Зеленским создание комиссии по расследованию ЧП на Каховской ГЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по ситуации вокруг Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и предложил создать международную комиссию по расследованию взрыва. Как сообщили 7 июня в канцелярии турецкого лидера, он пригласил к участию в комиссии и Россию.

«Президент Эрдоган заявил, что может быть создана комиссия с участием экспертов противоборствующих сторон [России и Украины], ООН и международного сообщества, включая Турцию, для проведения обстоятельного расследования атаки на ГЭС», — сообщили журналистам в канцелярии.

Эрдоган подчеркнул, что Турция со своей стороны готова сделать всё, что в ее силах, чтобы поспособствовать в этом вопросе. Турецкий лидер считает, что для этого также можно использовать «такой же механизм переговоров, как в случае с зерновым коридором».

Ранее 7 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что подрыв Каховской ГЭС является спланированным терактом со стороны Украины. Патрушев отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Новую Каховку более года. Также по указанию Киева был произведен масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, находящейся выше по течению.

В свою очередь вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что киевский режим устроил настоящий экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС.

В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. В результате десятки населенных пунктов почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

В течение дня из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС вывезли более 900 человек. Как минимум семь человек пропали без вести. Они находились на островах, которые оказались затоплены.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.