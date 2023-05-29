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Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщила администрация турецкого лидера в понедельник, 29 мая.

«Владимир Зеленский позвонил президенту Тайипу Эрдогану и поздравил его с переизбранием на пост президента», — передает заявление канцелярии TRT Haber.

Также отмечается, что главы стран обсудили региональные вопросы.

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Ранее в этот же день администрация турецкого лидера сообщила, что президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах. Отмечалось, что стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений. Путин поздравил Эрдогана с успехом и пожелал, чтобы результаты выборов были благотворными для турецкого народа.

С победой Эрдогана поздравили и другие мировые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Джо Байден.

29 мая глава Высшего избирательного совета Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки почти 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, его соперник из оппозиции Кылычдароглу — почти 48%.

После второго тура Эрдоган спел песню перед избирателями. Он вышел к своим сторонникам в Стамбуле вместе с женой Эмине и исполнил композицию Duyanlara Duymayanlara, которую до этого уже пел во время предвыборной кампании.

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