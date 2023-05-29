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Байден по телефону поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента

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Фото: Global Look Press/White House
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Президент США Джо Байден поздравил по телефону Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом сообщила администрация Эрдогана по итогам телефонного разговора в понедельник, 29 мая.

«Президент США Джо Байден позвонил по телефону президенту Тайипу Эрдогану, поздравил его с переизбранием на пост президента и выразил надежду, что итоги состоявшихся президентских выборов будут отвечать чаяниям турецкого народа», — говорится в сообщении, которое приводит телеканал TRT Haber.

Отмечается, что оба лидера обсудили региональные и глобальные вызовы и отметили, что отношения между США и Турцией приобретают на фоне мировых событий всё большее значение, а также договорились развивать двусторонние связи по всем направлениям.

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Ранее в этот же день администрация турецкого лидера сообщила, что президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах. Отмечалось, что стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений. Путин поздравил Эрдогана с успехом и пожелал, чтобы результаты выборов были благотворными для турецкого народа.

В свою очередь, пресс-служба Кремля отметила, что президент России подчеркнул большой вклад турецкого лидера в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе. Уточнялось, что Эрдоган поблагодарил Путина за поздравления и подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня.

Также в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Турции и поздравил его с победой. Он также пригласил Эрдогана приехать с визитом в Берлин. Как заявил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт, Шольц во время переговоров «подчеркнул тесные связи между Германией и Турцией, в том числе как общих союзников по НАТО».

С победой Эрдогана поздравили и другие мировые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

29 мая глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки почти 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, его соперник из оппозиции Кылычдароглу — почти 48%.

После второго тура Эрдоган спел песню перед избирателями. Он вышел к своим сторонникам в Стамбуле вместе с женой Эмине и исполнил композицию Duyanlara Duymayanlara, которую до этого уже пел во время предвыборной кампании.

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