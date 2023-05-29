Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 50 человек получили травмы во время столкновений на севере Косово
Мир
Мадуро заявил о желании Венесуэлы стать частью БРИКС
Мир
Шольц провел переговоры с Эрдоганом и пригласил его в Берлин
Происшествия
В Белгородской области при обстреле села со стороны ВСУ погиб мужчина
Мир
Грэм обрадовался «гневу» Москвы из-за его поддержки Киева
Мир
Джонни Депп отложил гастроли из-за перелома ноги
Экономика
Решетников обозначил приоритеты в развитии малого и среднего бизнеса в России
Авто
Volkswagen показал тизер удлиненного электровэна ID.Buzz LWB
Мир
Опрос показал потерю политиками правящей партии Польши доверия избирателей
Экономика
Экономист заявил о положительном влиянии падения курса лиры на россиян
Мир
Теннисист Джокович после победы в матче призвал остановить насилие в Косово
Мир
СМИ сообщили о смерти американского актера Гэри Кента

Шольц провел переговоры с Эрдоганом и пригласил его в Берлин

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Turkish presidency
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с вновь избранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, поздравил его с победой во втором туре выборов и пригласил приехать с визитом в Берлин. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба главы немецкого правительства.

Как заявил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт, Шольц во время переговоров «подчеркнул тесные связи между Германией и Турцией, в том числе как общих союзников по НАТО».

«Оба (Шольц и Эрдоган. — Ред.) согласились подойти к сотрудничеству между двумя странами с новой силой и заранее согласовать общие направления деятельности», — сообщил журналистам Хебештрайт.

Среди взаимных интересов Турции и Германии — взаимодействие для урегулирования ситуации в Восточном Средиземноморье, работа над решениями, которые сейчас принимаются в НАТО, а также над отношениями Турции с Евросоюзом.

«С этой целью канцлер Германии пригласил переизбранного президента совершить визит в Берлин», — добавил представитель кабмина.

День выбора: Эрдоган остался на посту президента Турции на третий срок
Как победа во втором туре выборов изменит политический курс действующего лидера

Накануне канцлер Германии также поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции и выразил надежду на взаимодействие по важным направлениям, отметив, что ФРГ и Турция являются близкими партнерами и союзниками.

Тогда же глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки почти 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, его соперник из оппозиции Кылычдароглу — почти 48%.

В свою очередь, сам турецкий лидер назвал второй тур голосования праздником демократии и поблагодарил избирателей за доверие.

С победой Эрдогана поздравили и другие мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Джо Байден, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

После второго тура Эрдоган спел песню перед избирателями. Он вышел к своим сторонникам в Стамбуле вместе с женой Эмине и исполнил композицию Duyanlara Duymayanlara, которую до этого уже пел во время предвыборной кампании.

Как отметил российский сенатор Алексей Пушков, победа Эрдогана на выборах означает для Турции возможность следовать по курсу внешней и внутренней политики, отвечающей своим интересам, а не интересам Запада.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023