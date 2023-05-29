Шольц провел переговоры с Эрдоганом и пригласил его в Берлин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с вновь избранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, поздравил его с победой во втором туре выборов и пригласил приехать с визитом в Берлин. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба главы немецкого правительства.

Как заявил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт, Шольц во время переговоров «подчеркнул тесные связи между Германией и Турцией, в том числе как общих союзников по НАТО».

«Оба (Шольц и Эрдоган. — Ред.) согласились подойти к сотрудничеству между двумя странами с новой силой и заранее согласовать общие направления деятельности», — сообщил журналистам Хебештрайт.

Среди взаимных интересов Турции и Германии — взаимодействие для урегулирования ситуации в Восточном Средиземноморье, работа над решениями, которые сейчас принимаются в НАТО, а также над отношениями Турции с Евросоюзом.

«С этой целью канцлер Германии пригласил переизбранного президента совершить визит в Берлин», — добавил представитель кабмина.

Накануне канцлер Германии также поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции и выразил надежду на взаимодействие по важным направлениям, отметив, что ФРГ и Турция являются близкими партнерами и союзниками.

Тогда же глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки почти 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, его соперник из оппозиции Кылычдароглу — почти 48%.

В свою очередь, сам турецкий лидер назвал второй тур голосования праздником демократии и поблагодарил избирателей за доверие.

С победой Эрдогана поздравили и другие мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Джо Байден, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

После второго тура Эрдоган спел песню перед избирателями. Он вышел к своим сторонникам в Стамбуле вместе с женой Эмине и исполнил композицию Duyanlara Duymayanlara, которую до этого уже пел во время предвыборной кампании.

Как отметил российский сенатор Алексей Пушков, победа Эрдогана на выборах означает для Турции возможность следовать по курсу внешней и внутренней политики, отвечающей своим интересам, а не интересам Запада.