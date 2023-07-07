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Песков сообщил о интересе Кремля к переговорам Эрдогана и Зеленского в Стамбуле

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Фото: Global Look Press/Turkish Presidency
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В Кремле с интересом ожидают результатов переговоров президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского, которые пройдут в Стамбуле 7 июля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Разумеется, мы будем очень внимательно следить за результатами переговоров, мы сохраняем наши конструктивные, партнерские отношения с Анкарой. Дорожим этими отношениями и чувствуем взаимность с турецкой стороны. Поэтому, конечно, нам будет интересно узнать, о чем будет вестись речь между господином Эрдоганом и господином Зеленским», — сообщил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Как отметил Песков, турецкий лидер неоднократно прикладывал большие усилия для урегулирования конфликта на Украине, играя посредническую роль. И это всегда высоко оценивал президент РФ Владимир Путин. Говоря о возможности последующей встречи Эрдогана и его российского коллеги, представитель Кремля этого не исключил.

«Что касается предстоящих контактов, мы не исключаем перспективу. Путин и Эрдоган часто общаются, мы вас проинформируем», — заявил Песков журналистам.

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Накануне, 6 июля, в канцелярии Эрдогана подтвердили запланированную на 7 июля встречу главы государства с украинским лидером в Стамбуле. Отмечалось, что после встречи в павильоне Вахдеттин (одна из резиденций турецкого лидера) может состояться пресс-конференция.

О том, что Зеленский планирует посетить Стамбул по приглашению турецкого коллеги, в тот же день сообщала газета Habertürk.

До этого, 7 июня, Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским по ситуации вокруг Каховской гидроэлектростанции и предложил создать международную комиссию по расследованию взрыва. Он также пригласил к участию в комиссии Россию.

29 мая президент Турции и украинский лидер в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование конфликта на Украине. Как отметили в администрации Эрдогана, глава государства после победы во втором туре президентских выборов продолжит предпринимать усилия по урегулированию украинского кризиса.

До этого, в апреле, Эрдоган и Путин также проводили телефонные переговоры, во время которых президент Турции предложил российскому коллеге создать рабочую группу по урегулированию ситуации на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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