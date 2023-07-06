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Канцелярия Эрдогана подтвердила встречу турецкого лидера с Зеленским

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Gonchar
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Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг, 6 июля, подтвердила запланированную на 7 июля встречу главы государства с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле.

«Ожидается, что завтра господин президент встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи в павильоне Вахдеттин (одна из резиденций президента Турции в Стамбуле. — Ред.) может состояться пресс-конференция», — сообщили «РИА Новости» в канцелярии Эрдогана.

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О том, что Зеленский планирует посетить Стамбул по приглашению турецкого коллеги, ранее в этот день сообщила газета Habertürk.

До этого, 7 июня, Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским по ситуации вокруг Каховской гидроэлектростанции и предложил создать международную комиссию по расследованию взрыва. Он также пригласил к участию в комиссии Россию.

29 мая президент Турции и украинский лидер в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование конфликта на Украине.

В тот же день в администрации Эрдогана отметили, что глава государства после победы во втором туре президентских выборов продолжит предпринимать усилия по урегулированию украинского кризиса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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