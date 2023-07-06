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Сюжет:

В Турции сообщили о визите Зеленского в страну 7 июля

Haberturk: Зеленский посетит Турцию по приглашению Эрдогана 7 июля
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Фото: REUTERS/Bulgarian Government
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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Стамбул 7 июля по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 6 июля сообщила газета Habertürk.

Газета Sabah отмечает, что встреча пройдет перед саммитом НАТО, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе.

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Ранее в этот день Зеленский совершил визит в Болгарию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это попыткой вовлечь больше стран в конфликт в стране.

Ранее, 7 июня, Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским по ситуации вокруг Каховской гидроэлектростанции и предложил создать международную комиссию по расследованию взрыва. Он также пригласил к участию в комиссии Россию.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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