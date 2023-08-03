Песков подтвердил намерение Путина и Эрдогана встретиться

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили намерение встретиться, однако сроки пока не определены. Об этом 3 августа сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В целом президенты подтвердили свое намерение скоро встретиться, но место встречи и сроки проведения такой встречи будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам», — сказал он на брифинге.

2 августа канцелярия турецкого лидера сообщила, что Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора условились, что президент РФ вскоре посетит Турцию. В ходе разговора Путин подтвердил готовность вернуться к продуктовой инициативе, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ. Он добавил, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продление потеряло смысл.

В тот же день Песков заявил, что в повестке встречи президента Путина и Эрдогана будут двусторонние отношения России и Турции, Украина и зерновая сделка.

25 июля помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что Путин планирует посетить Турцию для встречи с Эрдоганом. Однако дата визита еще не была согласована.



До этого, 8 июля, Эрдоган заявил, что ожидает визит Путина в Турцию в августе. Турецкий лидер отметил, что они вновь смогут обсудить тему обмена военнопленными.