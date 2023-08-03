Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ совершить теракт беспилотниками
Происшествия
Число погибших при крушении Ми-8 на Алтае увеличилось до шести
Мир
Замначальника генштаба ВС Ирана планирует в августе посетить Россию
Мир
Марочко заявил о минировании ВСУ своих путей отхода на краснолиманском участке
Наука и техника
Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-4C» успешно вывела на орбиту метеоспутник
Мир
Польский журналист упрекнул Варшаву за унижения перед Киевом
Экономика
Производитель кофе Jacobs выведет с рынка РФ международные бренды
Общество
Минздрав поддержал идею маркировки полезных продуктов питания
Экономика
Песков заявил о выходе России из кризиса
Мир
Правительство РФ включило Норвегию в перечень недружественных стран
Спорт
Дубль Месси принес «Интер Майами» победу в старте плей‑офф Leagues Cup
Общество
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3,5 км
Мир
Великобритания сократит численность персонала в посольстве в Нигере

Песков подтвердил намерение Путина и Эрдогана встретиться

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Presidency Press Service
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили намерение встретиться, однако сроки пока не определены. Об этом 3 августа сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В целом президенты подтвердили свое намерение скоро встретиться, но место встречи и сроки проведения такой встречи будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам», — сказал он на брифинге.

Стамбульское погашение: зерновая сделка прекращается с 18 июля
Почему Москва выступила против дальнейшего продления инициативы

2 августа канцелярия турецкого лидера сообщила, что Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора условились, что президент РФ вскоре посетит Турцию. В ходе разговора Путин подтвердил готовность вернуться к продуктовой инициативе, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ. Он добавил, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продление потеряло смысл.

В тот же день Песков заявил, что в повестке встречи президента Путина и Эрдогана будут двусторонние отношения России и Турции, Украина и зерновая сделка.

25 июля помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что Путин планирует посетить Турцию для встречи с Эрдоганом. Однако дата визита еще не была согласована.

До этого, 8 июля, Эрдоган заявил, что ожидает визит Путина в Турцию в августе. Турецкий лидер отметил, что они вновь смогут обсудить тему обмена военнопленными.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023