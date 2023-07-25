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Ушаков подтвердил планы Путина посетить Турцию для диалога с Эрдоганом

Ушаков: поездка Путина в Турцию для диалога с Эрдоганом есть планах, но дата еще не согласована
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В планах президента России Владимира Путина есть поездка в Турцию для встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако дата визита еще не согласована. Об этом 25 июля заявил на брифинге помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

«Я могу подтвердить, что в планах и у турецкой, и у российской сторон имеется осуществление визита нашего президента в Турцию, но о конкретных датах, о конкретных сроках мы пока еще не договаривались. Был упомянут август, упоминались и другие варианты, но мы конкретно к этой работе еще не приступили, хотя мы имеем в виду, что наш президент обещал Эрдогану приехать в Турцию. Это обещание было дано сразу же после победы президента Турции на последних выборах», — сказал Ушаков.

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17 июля Эрдоган заявил, что зерновая сделка вошла в историю как пример успешной дипломатии. Он также сообщил, что будет обсуждать с Путиным ее продление в будущем после возвращения из ближневосточного турне.

8 июля Эрдоган заявил, что ожидает визит Путина в Турцию в августе. Турецкий лидер отметил, что они вновь смогут обсудить тему обмена военнопленными лицом к лицу.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что турецкий лидер неоднократно прикладывал большие усилия для урегулирования конфликта на Украине, играя посредническую роль. И это всегда высоко оценивал Путин. Говоря о возможности последующей встречи Эрдогана и его российского коллеги, представитель Кремля этого не исключил.

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