Эрдоган заявил, что зерновая сделка «вошла в историю»

Зерновая сделка вошла в историю как пример успешной дипломатии, заявил 17 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган агентству Anadolu.

Он также заявил, что будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным продление сделки в будущем после возвращения из ближневосточного турне.

«Турция неизменно придает большое значение продолжению зерновой сделки и предпринимает активные дипломатические усилия в этом направлении», — сказал турецкий лидер.

По его словам, продление соглашения также обсудят главы МИД Турции и России.

Ранее в этот день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что с сегодняшнего дня зерновая сделка прекратила свое действие. Россия немедленно вернется в нее, как только будут выполнены требования Москвы, в числе которых подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, а также решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что позиция РФ по сделке никак не связана с терактом на Крымском мосту, который произошел в ночь на 17 июля.

Также посольство РФ в Минске передало Украине ноту по зерновой сделке о том, что выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля. Чрезвычайный и полномочный посол Борис Грызлов указал, что прекращение сделки полностью лежит на совести Запада. По его словам, инициатива превратилась в коммерческий проект и утратила гуманитарную функцию — предотвращение голода в государствах, испытывающих дефицит продовольствия.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.