Посольство РФ в Минске передало Киеву ноту по зерновой сделке, выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Он указал, что прекращение сделки полностью лежит на совести Запада. Инициатива превратилась в коммерческий проект и утратила гуманитарную функцию — предотвращение голода в государствах, испытывающих дефицит продовольствия.

«Как отметил президент России Владимир Путин, из всего объема пищевой продукции и зерновых, вывезенных с территории Украины, только три процента попадали в беднейшие страны, наиболее пострадавшие от продовольственного кризиса, вызванного политикой Запада. Большая поставок оседала в сытой и обеспеченной Европе. Такой перекос абсолютно неприемлем», — подчеркнул Грызлов.

Ранее в этот день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что с сегодняшнего дня зерновая сделка прекратила свое действие. Россия немедленно вернется в нее, как только будут выполнены требования Москвы, в числе которых подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, а также решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что позиция РФ по сделке никак не связана с терактом на Крымском мосту, который произошел в ночь на 17 июля.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.