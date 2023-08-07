Минфин России 7 августа возобновит покупки валюты на рынке

Министерство финансов России 7 августа возобновит покупки валюты на внутреннем рынке согласно бюджетному правилу, такие операции начнут осуществляться впервые с января 2022 года. Об этом 7 августа сообщает «РИА Новости».

Общая сумма всех покупок в период с 7 августа по 6 сентября будет составлять 40,5 млрд рублей, что приравнивается к ежедневной трате по 1,8 млрд рублей.

В рамках бюджетного правила Минфин для покупки валюты и золота выделит дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа, чтобы впоследствии перевести эти деньги в Фонд национального благосостояния России (ФНБ).

31 июля российский министр финансов Антон Силуанов назвал торговый баланс ключевым фактором в ослаблении рубля. По его словам, недавнее ослабление рубля было вызвано притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Другим фактором, оказавшим влияние на рубль, Силуанов назвал сезон отпусков, во время которого растет спрос на иностранную валюту. Однако, по его мнению, это некритично влияет на валютный рынок, так как Минфин и Центробанк РФ установили ограничение в $1 млрд в месяц на объем вывода валюты от продажи бизнеса.

21 июля глава Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что основными факторами снижения рубля в июне и июле являются снижение экспорта и рост импорта. Кроме того, глава регулятора отметила, что ослабление рубля еще не полностью перенеслось в цены.

15 июня Силуанов заявил, что перед экономикой России в текущих условиях стоит множество вызовов, но правительство понимает, как на них реагировать. По его словам, страна успешно справляется с проблемами, возникшими в связи с введением западных санкций, и будет справляться в будущем.