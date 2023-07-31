Силуанов назвал торговый баланс ключевым фактором в ослаблении рубля

Недавнее ослабление рубля было вызвано изменениями в торговом балансе — притоками и оттоками валюты в страну и из нее, заявил в понедельник, 31 июля, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Другим фактором, оказавшим влияние на рубль, Силуанов назвал сезон отпусков, во время которого растет спрос на иностранную валюту.

«Некоторые эксперты связывают ситуацию на валютном рынке с работой нашей подкомиссии. Когда иностранцы продают свой бизнес в России, они покупают валюту и переводят ее за рубеж», — уточнил глава Минфина в интервью ТАСС.

Однако, по его мнению, это некритично влияет на валютный рынок, так как Минфин и Центробанк РФ установили ограничение в $1 млрд в месяц на объем вывода валюты от продажи бизнеса.

21 июля глава Центрального Банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что основными факторами снижения рубля в июне и июле являются снижение экспорта и рост импорта. Кроме того, глава регулятора отметила, что ослабление рубля еще не полностью перенеслось в цены.

15 июня Силуанов заявил, что перед экономикой России в текущих условиях стоит множество вызовов, но правительство понимает, как на них реагировать. По его словам, страна успешно справляется с проблемами, возникшими в связи с введением западных санкций, и будет справляться в будущем.