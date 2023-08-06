Российские школьники воссоздали реальную карту СВО в Minecraft

Двое российских школьников-блогеров создали в Minecraft реальную карту спецоперации. Об этом 6 августа рассказал обозреватель «Известий» Игорь Балдин.

Никита, 14-летний геймер с ником Изумруд, является одним из создателей карты. Он уточнил, что на карте есть техника, которая действительно используется в зоне СВО, — «ГАЗ», танки Т-64, Т-72.

«Делаем планировку и через Google-карты мы сравниваем дома, которые у нас в игре Minecraft, с реальной жизнью. Самое долгое — это строительство карты из маленьких кубиков», — рассказал Никита Редько.

По словам блогера, его отец сейчас находится в зоне проведения спецоперации. Никита же изучает фотографии и видео боевых действий, а в виртуальном мире пытается их повторить.

Его друг Платон Максименко же рассматривает карту Мариуполя. Потом он воссоздает город в игре.

«Мы строим карту Мариуполя по реальным фотографиям. Тот самый Мариупольский драмтеатр, по которому ударили ракетой. Это дома с фотографии, пока тут двор не готов», — отметил Платон.

Никита также назвал причину, почему он и его друг решили создать карту. По его словам, они хотят, чтобы люди в России понимали, что их государство — «это хорошая страна с хорошими людьми».

«Я хочу связать свою жизнь с военным делом в будущем, чтобы защищать страну», — сказал он.

В июне глава Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский рассказал, что в прошлом году ИРИ поддержал в общей сложности 776 проектов, около сотни из которых затрагивали тему спецоперации. Их стоимость превысила 3 млрд рублей. По его словам, проекты касались сферы кино и блогосферы.