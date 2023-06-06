ИРИ поддержал около 100 проектов про спецоперацию стоимостью более 3 млрд рублей

Институт развития интернета в прошлом году поддержал в общей сложности 776 проектов, около сотни из них затрагивали тему спецоперации России по защите Донбасса. Стоимость проектов превысила 3 млрд рублей. Об этом рассказал глава ИРИ Алексей Гореславский.

По его словам, бюджет ИРИ расходуется только на производство и маркетинг проектов и закрывает 10-15% от общих задач интернет-отрасли, как в сфере кино, так и в блогосфере. При этом финансирование может иметь долгосрочный характер, поэтому часть средств всегда заблокирована под «старые» проекты.

«Необходима всеобъемлющая поддержка, которая включила бы в себя не только создание самого контента, но и его доставку, развитие технологий, инфраструктуры, профессиональное обучение и так далее», — отметил Гореславский в беседе с РБК.

В настоящий момент, как считает глава ИРИ, развитием технологичной и конкурентной интернет-среды занимаются сами представители рынка, к примеру, «ВКонтакте».

Гореславский также затронул вопрос финансирования сериалов и блогерских проектов. Он опроверг мнение, что ИРИ больше вкладывается в кинопроизводство. По словам Гореславского, меры поддержки равнозначны, финансируемых проектов в блогосфере даже больше, однако сериальные проекты всегда затратнее.

Говоря о востребованных типах контента, глава ИРИ указал, что на важность «теплого» контента.

«В соцмедиа, например, в топ-3 самых просматриваемых в 2022 году проектов ИРИ входит цикл видеороликов #невсеравно. Истории тех, кто живет активной жизнью, делает что-то хорошее», — указал он, добавив, что институт в 2021 году учредил Национальную премию интернет-контента, которая достанется профессионально выполненным и положительным для зрителя проектам.

Гореславский отметил, что ИРИ работает с лучшими специалистами рынка креативных индустрий. При этом, как правило, продюсеры действуют прозрачно и подписывают документ о конфликте интересов, чтобы не жертвовать своей репутацией.

Также глава ИРИ порассуждал на тему возможного закрытия в России видеохостинга YouTube.

«<...> Это может случиться по двум причинам, на мой взгляд: либо по решению самого сервиса, либо из-за нарушения им российского законодательства. Исходя из логики, которую всегда исповедовали Google и YouTube, уходить откуда-то самому — это последнее решение, которое они могут и хотят принимать», — подчеркнул он.

Кроме того, Гореславский анонсировал выход компьютерной игры «Смута». Официальный релиз предварительно запланирован на начало 2024 года. Финансирование, как свойственно части проектов института, велось поэтапно.

«Первый контракт был на то, чтобы построить саму механику, движок и всё остальное — порядка 260 млн рублей. В этом году мы выделили средства уже на контент — еще в общей сложности 230 млн рублей. То есть суммарно получилось около 490 млн рублей. На данный момент речь именно про разработку игры, а не про маркетинг, но, повторюсь мы будем двигаться поэтапно», — отметил он.

19 мая в Москве состоялась церемонии вручения Национальной премии интернет-контента (ИРИ) 2023 года. Однако еще 20 обладателей второй Национальной премии интернет-контента будут названы 7 июня на торжественной церемонии награждения во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.