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В Москве названы первые победители Национальной премии интернет-контента

В Москве названы первые победители Национальной премии интернет-контента 2023 года
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Фото: Иван Соснин
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В Москве состоялась церемонии вручения Национальной премии интернет-контента (ИРИ) 2023 года. Первая часть награждения, на которой были названы победители в 16 номинациях, прошла 18 мая.

Ведущими церемонии выступили актер Глеб Калюжный и журналист, телеведущая Тутта Ларсен. Голосом церемонии традиционно стал актер Сергей Бурунов, который обратился к гостям церемонии через «VK Звонки».

В этом году премия для авторов социально значимых проектов в интернете проходит во второй раз.

В тематической номинации «Делая мир лучше» победил социально-познавательный проект о важности связи между поколениями «Дедсад». Лучшим короткометражным фильмом стала лента «Чернильное море». Лучшим спецпроектом интернет-СМИ — мультиформатный проект «Крах однополярного мира».

Собравший миллионы просмотров ролик «Время переезжать в Россию», о котором написали десятки зарубежных СМИ, победил в категории «Лучший вирусный контент». Лучшим анимационным проектом назван мультсериал «Про Миру и Гошу», посвященный отношениям внутри семьи. В номинации «Лучший музыкальный клип» первое место завоевал клип Басты «Верю в тебя».

Лучшим подкастом признан проект для детей «Вопросы Веры и Фомы, или Чай с вареньем», посвященный вопросам мироздания, истории, культуры и религии. Победитель в номинации «Лучший проект в вертикальном формате» — онлайн-шоу «Учитель года», который набрал более 3,5 млн просмотров в «VK Клипах».

В категории «Лучший видеоконтент до трех минут» отмечен социальный ролик о важности семейного воспитания и жизни в семье «Это не детство, если нет семьи» благотворительного фонда «Арифметика добра», озвученный Сергеем Безруковым.

Также премии ИРИ были вручены и в специальных номинациях.

В частности, актер, режиссер театра и кино, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский был отмечен в специальной номинации «Быть Человеком». Единственную персональную награду вечера «за вклад в развитие социально значимого контента в России» ему вручили олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, заслуженный врач России Николай Володин.

В номинации «Наука в фокусе», учрежденной совместно с АНО «Национальные приоритеты», отмечено цифровое шоу для молодой аудитории «Точка науки». За бережное отношение к русскому языку, культуре речи и популяризацию чтения среди детей отмечен онлайн-контент международного конкурса юных чтецов «Живая классика» в специальной номинации «Великий могучий».

Хабенский, Шахрин, Звонкий и луганское настроение: названы первые победители Национальной премии интернет-контента 2023 года
Награду ИРИ вручили в культурном центре «Зотов»

Первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк «ПМЖейсон» победил в номинации «Первопроходцы». Лучшим проектом о развитии предпринимательства и деловой активности в специальной категории «Люди дела» стал стартап-шоу о бизнесе «Еще не вечер. Стартап-шоу 60+».

В специальной номинации VK «Открываем Россию» премию присудили фотографу-путешественнику, автору сообщества «В поисках света» Александру Мазурову — за «популяризацию культурного наследия народов Севера». Победу в специальной номинации «Конструируя новую реальность» с центром «Зотов» присудили проекту «Музыкальное измерение» (Дюрер, Морозов, Дягилев) оркестра и хора musicAeterna Теодора Курентзиса, который состоялся по инициативе банка ВТБ.

Еще 20 обладателей второй Национальной премии интернет-контента будут названы 7 июня на торжественной церемонии награждения во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Ранее, 15 мая, руководитель продюсерского совета Института развития интернета (ИРИ) Тимур Вайнштейн объявлял номинантов второй Национальной премии интернет-контента. В шорт-лист вошло более 60 проектов. По его словам, главным критерием, по которому конкурсная комиссия принимала решение, была прежде всего социальная направленность проектов.

В прошлом году в шорт-лист Национальной премии интернет-контента вошел проект «Наука и технологии. Что изобретают в России», подготовленный SMM-редакцией МИЦ «Известия» в 2021 году. В нем говорится о научных разработках и необычных технологиях.

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