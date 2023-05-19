Хабенский, Шахрин, Звонкий и луганское настроение: названы первые победители Национальной премии интернет-контента 2023 года
В этом году премия ИРИ проходит во второй раз. Номинантов и номинаций рекордное количество, поэтому церемонию награждения решили проводить в два захода. 18 мая в культурном центре «Зотов» прошла первая часть, на которой были названы победители в 16 номинациях. Еще 20 обладателей II Национальной премии интернет-контента будут названы 7 июня на торжественной церемонии награждения во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Среди них — создатели самого смотрибельного контента. Многие лауреаты этого года — создатели социально значимых проектов в интернете. Поздравить награжденных приехали звезды российской сцены: лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, рэпер Звонкий и молодые исполнители из Луганска — певица Романтика и ансамбль ParadiZ
Сербский актер Милош Бикович
Публицист и известный эрудит Анатолий Вассерман
YouTube-блогер Лилия Абрамова (Татарка FM)
Известные пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Собравший миллионы просмотров ролик «Время переезжать в Россию», о котором написали десятки зарубежных СМИ, победил в категории «Лучший вирусный контент». Автор ролика — политолог, специалист по массовым коммуникациям Никита Томилин
На церемонии выступил рэпер Звонкий с песней «Голоса»
Лучший проект о развитии предпринимательства и деловой активности в специальной категории «Люди дела» — стартап-шоу о бизнесе «Еще не вечер. Стартап-шоу 60+», в котором предприниматели старшего возраста представляют свои деловые идеи инвесторам и зрителям. Специальный приз вручили главный редактор, генеральный директор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и актер, музыкант Станислав Ярушин
Лучшим короткометражным фильмом признана лента «Чернильное море», рассказывающая о молодом моряке Саше из Владивостока, который с детства не виделся со своим отцом
В номинации «Лучший музыкальный клип» первое место завоевал клип Басты «Верю в тебя». Артист посвятил песню своей маленькой дочери, которая исполнила главную роль в музыкальном видео. Баста на церемонию не смог приехать, награду получил коллега
В специальной номинации VK «Открываем Россию» премию присудили фотографу-путешественнику, автору сообщества «В поисках света» Александру Мазурову. Приз за популяризацию культурного наследия народов Севера вручили директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков и руководитель проектов департамента по работе с сообществами VK Алексей Виноградов
Актер, режиссер театра и кино, общественный деятель, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский отмечен в специальной номинации «Быть человеком»
Команда создателей мультиформатного проекта «Крах однополярного мира» о кризисе демократии и о том, как интернет и глобализация привели ко всеобщей бедности и неравенству. Признали лучшим спецпроектом интернет-СМИ
За бережное отношение к русскому языку, культуре речи и популяризацию чтения среди детей отмечен онлайн-проект Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» в специальной номинации «Великий могучий». Награду вручил актер Милош Бикович
Рок-музыкант, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин
Первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейка «ПМЖейсон» победил в номинации «Первопроходцы». Проект, в котором Джейсон Стэйтем попадает в российскую деревню, отмечен за инновационный контент, создающий тренды и расширяющий представление о возможностях креативных индустрий