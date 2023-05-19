Хабенский, Шахрин, Звонкий и луганское настроение: названы первые победители Национальной премии интернет-контента 2023 года

В этом году премия ИРИ проходит во второй раз. Номинантов и номинаций рекордное количество, поэтому церемонию награждения решили проводить в два захода. 18 мая в культурном центре «Зотов» прошла первая часть, на которой были названы победители в 16 номинациях. Еще 20 обладателей II Национальной премии интернет-контента будут названы 7 июня на торжественной церемонии награждения во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Среди них — создатели самого смотрибельного контента. Многие лауреаты этого года — создатели социально значимых проектов в интернете. Поздравить награжденных приехали звезды российской сцены: лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, рэпер Звонкий и молодые исполнители из Луганска — певица Романтика и ансамбль ParadiZ