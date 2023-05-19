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Хабенский, Шахрин, Звонкий и луганское настроение: названы первые победители Национальной премии интернет-контента 2023 года

Награду ИРИ вручили в культурном центре «Зотов»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В этом году премия ИРИ проходит во второй раз. Номинантов и номинаций рекордное количество, поэтому церемонию награждения решили проводить в два захода. 18 мая в культурном центре «Зотов» прошла первая часть, на которой были названы победители в 16 номинациях. Еще 20 обладателей II Национальной премии интернет-контента будут названы 7 июня на торжественной церемонии награждения во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Среди них — создатели самого смотрибельного контента. Многие лауреаты этого года — создатели социально значимых проектов в интернете. Поздравить награжденных приехали звезды российской сцены: лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, рэпер Звонкий и молодые исполнители из Луганска — певица Романтика и ансамбль ParadiZ

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Сербский актёр Милош Бикович
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сербский актер Милош Бикович

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Елена Сажина (актриса, блогер)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Актриса, блогер Елена Сажина
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Публицист и известный эрудит Анатолий Вассерман
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Публицист и известный эрудит Анатолий Вассерман

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YouTube-блогер Лилия Абрамова (Татарка FM)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

YouTube-блогер Лилия Абрамова (Татарка FM)

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Известные пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) Алексей Столяров (Лексус)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Известные пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)

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В номинации «Наука в фокусе», учрежденной совместно с АНО «Национальные приоритеты», отмечено цифровое шоу для молодой аудитории «Точка науки». Награду «за лучший научпоп Десятилетия науки и технологий» вручили заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский и актриса Катерина Шпица
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В номинации «Наука в фокусе», учрежденной совместно с АНО «Национальные приоритеты», отмечено цифровое шоу для молодой аудитории «Точка науки». Награду за лучший научпоп Десятилетия науки и технологий вручили заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский и актриса Катерина Шпица
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Собравший миллионы просмотров ролик «Время переезжать в Россию» о котором написали десятки зарубежных СМИ, победил в категории «Лучший вирусный контент». Автор ролика – политолог, специалист по массовым коммуникациям Никита Томилин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Собравший миллионы просмотров ролик «Время переезжать в Россию», о котором написали десятки зарубежных СМИ, победил в категории «Лучший вирусный контент». Автор ролика — политолог, специалист по массовым коммуникациям Никита Томилин

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На церемонии выступил рэпер Звонкий с песней «Голоса»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На церемонии выступил рэпер Звонкий с песней «Голоса»

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Лучший проект о развитии предпринимательства и деловой активности в специальной категории «Люди дела» – стартап-шоу о бизнесе «Еще не вечер. Стартап-шоу 60+», в котором предприниматели старшего возраста представляют свои деловые идеи инвесторам и зрителям. Специальный приз вручили главный редактор, генеральный директор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и актер, музыкант Станислав Ярушин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Лучший проект о развитии предпринимательства и деловой активности в специальной категории «Люди дела» — стартап-шоу о бизнесе «Еще не вечер. Стартап-шоу 60+», в котором предприниматели старшего возраста представляют свои деловые идеи инвесторам и зрителям. Специальный приз вручили главный редактор, генеральный директор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и актер, музыкант Станислав Ярушин

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Лучшим короткометражным фильмом признана лента «Чернильное море», рассказывающая о молодом моряке Саше из Владивостока, который с детства не виделся со своим отцом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Лучшим короткометражным фильмом признана лента «Чернильное море», рассказывающая о молодом моряке Саше из Владивостока, который с детства не виделся со своим отцом

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В номинации «Лучший музыкальный клип» первое место завоевал клип Басты «Верю в тебя». Артист посвятил песню своей маленькой дочери, которая исполнила главную роль в музыкальном видео. Баста на церемонию не смог приехать, награду получил коллега
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В номинации «Лучший музыкальный клип» первое место завоевал клип Басты «Верю в тебя». Артист посвятил песню своей маленькой дочери, которая исполнила главную роль в музыкальном видео. Баста на церемонию не смог приехать, награду получил коллега

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В специальной номинации VK «Открываем Россию» премию присудили фотографу-путешественнику, автору сообщества «В поисках света» Александру Мазурову. Приз за «популяризацию культурного наследия народов Севера» вручили директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков и руководитель проектов департамента по работе с сообществами VK Алексей Виноградов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В специальной номинации VK «Открываем Россию» премию присудили фотографу-путешественнику, автору сообщества «В поисках света» Александру Мазурову. Приз за популяризацию культурного наследия народов Севера вручили директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков и руководитель проектов департамента по работе с сообществами VK Алексей Виноградов

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Актер, режиссер театра и кино, общественный деятель, художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский отмечен в специальной номинации «Быть Человеком»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Актер, режиссер театра и кино, общественный деятель, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский отмечен в специальной номинации «Быть человеком»

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Команда создателей мультиформатного проекта «Крах однополярного мира» о кризисе демократии и о том, как интернет и глобализация привели ко всеобщей бедности и неравенству. Признали Лучшим спецпроектом интернет-СМИ»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Команда создателей мультиформатного проекта «Крах однополярного мира» о кризисе демократии и о том, как интернет и глобализация привели ко всеобщей бедности и неравенству. Признали лучшим спецпроектом интернет-СМИ

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«За бережное отношение к русскому языку, культуре речи и популяризацию чтения среди детей» отмечен онлайн-проект Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» в специальной номинации «Великий могучий». Награду вручил актер Милош Бикович
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За бережное отношение к русскому языку, культуре речи и популяризацию чтения среди детей отмечен онлайн-проект Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» в специальной номинации «Великий могучий». Награду вручил актер Милош Бикович

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Рок-музыкант, лидер группы «ЧайФ» Владимир Шахрин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Рок-музыкант, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин

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Первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк «ПМЖейсон» победил в номинации «Первопроходцы». Проект, в котором Джейсон Стэйтем попадает в российскую деревню, отмечен за «инновационный контент, создающий тренды и расширяющий представление о возможностях креативных индустрий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейка «ПМЖейсон» победил в номинации «Первопроходцы». Проект, в котором Джейсон Стэйтем попадает в российскую деревню, отмечен за инновационный контент, создающий тренды и расширяющий представление о возможностях креативных индустрий

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Лидер группы «Чайф» дал акустический концерт c детским вокально-инструментальным ансамблем «ParadiZ» из Свердловска Луганской народной республики
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Лидер группы «Чайф» дал акустический концерт c детским вокально-инструментальным ансамблем ParadiZ из Свердловска Луганской Народной Республики
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