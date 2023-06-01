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Мал мала больше: названы самые опасные схемы мошенничества против детей

Банки дали советы о том, как защитить подростков от обмана
Фото: Getty Images
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Обещание легкого заработка на инвестициях и мошенничества с компьютерными играми стали основными способами обмана детей и подростков. Об этом «Известиям» сообщили в ЦБ и крупнейших банках. В список самых распространенных схем также входит рассылка с адресами фишинговых сайтов для геймеров и магазинов техники. Развивать финансовую грамотность и приучать к кибергигиене следует с малых лет, отметили специалисты. А на рынке предупредили: к Дню защиты детей также могут активизироваться злоумышленники, которые обещают выплаты на каждого ребенка.

Игровые схемы

Злоумышленники используют ресурсы, оформленные с использованием персонажей известных фильмов и мультфильмов, которые маскируются под экономические онлайн-игры, заявили «Известиям» в Банке России. Эти сайты работают по принципу финансовых пирамид: туда предлагается внести деньги, но в итоге вернуть их не получится. В «Тинькофф» подтвердили: в отношении молодых людей часто используют схемы с псевдоинвестициями.

Мошенники, рассчитывающие на детскую доверчивость, предлагают им вложить средства в сверхприбыльный проект, где делать ничего не надо, а только получать выгоду, пояснили в Почта Банке. В Ассоциации развития финграмотности (АРФГ) подчеркнули: злоумышленники эксплуатируют стремление к независимости и самостоятельности, с одной стороны, и «быть хорошими» и полезными — с другой.

Рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Наиболее эффективны схемы на тему быстрого заработка. Например, с помощью криптовалют. А также — помощи и спасения (близких, их денег, безнадзорных животных). В качестве инструмента психологического давления злоумышленники используют воздействие на самооценку (боишься, как маленький) и социальное доказательство: все уже в проекте, все зарабатывают, а ты, что, хуже? — разъяснили в АРФГ.

В «Лаборатории Касперского» рассказали, как действует одна из разновидностей этой схемы. В аккаунте в YouTube Shorts, где было много видео с хештегом #Minecraft и кадрами из этой игры, в одном из роликов пользователей призывали заработать онлайн: человеку предлагается перевести некоторую сумму денег, а затем получать прибыль за перепродажу криптовалюты.

Второй опасный сценарий — обман в компьютерных играх, рассказали в Почта Банке. Мошенники могут писать детям личные сообщения, находя их в тематических группах в соцсетях. Наиболее распространенный сценарий против подростков — обман при продаже игровых предметов, подтвердил начальник департамента кибербезопасности банка «Зенит» Олег Волков.

— Злоумышленники предлагают купить за деньги бонусы, пройденные достижения, разблокировать следующий уровень — всё, что поможет пройти игру. Оплату они просят перевести на свою карту или онлайн-кошелек. Получив деньги, мошенники перестают выходить на связь или вовсе удаляют свои аккаунты, а любители поиграть остаются и без средств, и без бонусов, которые намеревались купить, — уточнили в Почта Банке.

играть в игры
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Jochen Tack

Помимо этого, мошенники создают фишинговые сайты для геймеров, рассказали в ВТБ. На них размещается информация о распродажах популярных компьютерных игр. Но на самом деле деньги уходят злоумышленникам, а подростки не могут воспользоваться покупкой. На таких ресурсах также предлагаются игровые аккаунты и коллекционные предметы, добавили в ВТБ.

В топ-5 схем обмана детей также входят фишинговые ресурсы, имитирующие интернет-магазины, например по продаже популярной электроники со значительными скидками, сообщили в ЦБ. Также мошенники от имени известных блогеров убеждают подростков внести пожертвования (донаты) на какой-то социальный эксперимент или акцию, добавил Олег Волков из «Зенита».

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Финансы и грамотность

К Дню защиты детей также могут активизироваться мошенники, которые используют малышей в качестве приманки для обмана взрослых. Например, обещая фальшивые выплаты на ребенка.

Сообщение, которое получает родитель, может имитировать официальное обращение с портала «Госуслуги» и содержать фишинговую ссылку. Переходя по ней, пользователь попадает на фишинговый сайт, где ему предлагается ввести данные своей банковской карты и секретный код с обратной стороны якобы для получения выплат на карту, — заявили в Почта Банке.

госуслуги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Кроме того, через детей злоумышленники могут совершать атаки на счета родителей. Если взрослый передает банковские карты и пароли к ним подростку для покупки каких-либо небольших товаров, тот может использовать карту в онлайн-магазинах, оставить информацию для участия в несуществующих розыгрышах, использовать данные на поддельных сайтах, подчеркнули в УБРиР. Затем финансовая информация может оказаться в руках преступников.

Исходя из актуальной повестки, мошенники оперативно меняют свои схемы и сценарии для хищения денег у граждан, поэтому на их уловки попадают люди практически любого возраста, напомнили в Банке России. В регуляторе подчеркнули: дети особенно уязвимы, поскольку не обладают достаточным практическим опытом использования электронных средств платежа и правил поведения при «общении» с мошенниками.

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Обучать ребенка тому, как не попасться на подобные уловки, следует с малых лет. В школах необходимо ввести дисциплину кибергигиены, где будут подробно разъясняться случаи мошенничества и способы их распознавания, считает Олег Волков из «Зенита».

Лучше заранее обговаривать с ребенком условия пользования картой, гаджетом родителя и банковским приложением, чтобы избежать недопонимания, добавили в МТС Банке. С точки зрения техники — настроить лимиты и установить информирование взрослого обо всех операциях, а также максимально ограничить доступ к платежным инструментам родителя, данным для входа в мобильный и интернет-банк.

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