Детки в сетке: эксперты назвали главные интернет-угрозы

Сетевая травля, онлайн-мошенники и вовлечение в продажу наркотиков и психотропных средств стали основными угрозами безопасности детей в интернете. Такие данные представил мониторинговый центр «Безопасность 2.0». За первые месяцы 2023 года резонансных эпизодов сетевой травли стало на 15% больше, чем за аналогичный период 2022 года, указывают эксперты. Уязвимость детей связана с их излишней открытостью: они выкладывают в Сеть личные данные. В Совете по правам человека при президенте и Госдуме призвали уполномоченные органы найти технические решения, которые защитят детей от интернет-угроз.

Травят в Сети

В тройку наиболее распространенных угроз для детей в интернете вошли сетевая травля, онлайн-мошенничество и вовлечение в продажу наркотиков психотропных веществ, следует из данных мониторингового центра «Безопасность 2.0» (есть в распоряжении «Известий»).

В начале 2023 года число случаев кибербуллинга выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, всего было выявлено свыше 7 тыс. резонансных эпизодов, говорится в исследовании. Количество таких прецедентов начало расти в период пандемии, отмечают его авторы.

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В частности, дети стали чаще сталкиваться в Сети с грубыми комментариями, оскорблениями и насмешками в свой адрес. Поводом для них становятся пол ребенка, его возраст или взгляды. Кроме того, травля в интернете часто принимает формы распространения слухов, угроз насилием, распространения частной информации, интимных фотографий или видео.

Цифровая проблема

Данные центра «Безопасность 2.0» о распространенности, в частности, кибербуллинга подтверждают еще два исследования, проведенные в 2023 году. Так, накануне 1 июня, Дня защиты детей, эксперты сервиса «VK Добро» и проекта VK «Дети Mail.ru» выяснили, что с травлей в Сети хотя бы раз сталкивался каждый 10-й ребенок, имеющий аккаунты в соцсетях, а неоднократно — каждый пятый.

А по данным Центра социологических исследований 14/35, с травлей в Сети и реальной жизни сталкивалось более 28% учеников школ и колледжей. Провокаторами буллинга выступают чаще всего коллеги, одноклассники, одногруппники, отмечали участники исследования.

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— Буллинг — большая проблема. Помогать в ее решении, по мнению людей, должны психологические службы. Будем заниматься этой темой, — прокомментировал эти данные председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Открытость и незащищенность

Безопасности детей в интернете угрожают не только знакомые и одноклассники, но и мошенники, отмечается в исследовании центра «Безопасность 2.0»: случаи похищения персональных данных мошенниками растут во всем мире, за последний год таких инцидентов стало больше на 25%.

Легкой жертвой для мошенников детей делает их излишняя открытость в Сети, пояснила «Известиям» руководитель центра «Безопасность 2.0» Елена Сутормина. Анализ 3,5 тыс. открытых страниц пользователей соцсетей возраста 13–17 лет показал, что они зачастую содержат личную информацию.

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— Дети выкладывают в Сеть географические координаты своего местопребывания, родителей, фотографии квартир, домов, дорогих вещей. Причем часто это происходит неосознанно — например, в рамках участия в каком-то новом челлендже или флешмобе, — пояснила Елена Сутормина.

Эти данные остаются в публичном поле и дают преступникам возможности для совершения кибератак, предупреждает она.

В тройку наиболее актуальных угроз для детей эксперты также включили риск вовлечения в продажу психотропных и наркотических веществ.

«Долгое время эксперты центра «Безопасность 2.0» не выделяли тему наркотиков в контексте интернет-угроз , учитывая комплексный и первично несетевой характер проблемы, — обращают внимание авторы исследования. — Но к 20-м годам XXI века практика вовлечения несовершеннолетних через интернет получила активное развитие и распространение».

Фото: Global Look press/Annette Riedl

Кроме того, в интернете много контента, пропагандирующего употребление наркотиков, табака, алкоголя, отметили они.

Центр направил обращения в профильные государственные органы с просьбой провести проверки и экспертизы по всем фактам, выявленным в ходе мониторинга.

Синяя кровь

Проблемой роста насилия среди несовершеннолетних озаботились и в президентском Совете по правам человека (СПЧ). Готовится межведомственное совещание по проблеме, сообщил «Известиям» член СПЧ Кирилл Кабанов. Одной из основных причин роста насилия стала его пропаганда, полагает он.

— Пропагандой насилия и человеконенавистническим контентом пропитано всё информационное пространство, доступное детям и подросткам. Фактически можно говорить о насаждении ребенку агрессивной модели поведения, — подчеркнул он.

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Поэтому стоит пересмотреть и стратегию развития индустрии компьютерных игр, полагает Кирилл Кабанов.

— Я всегда привожу в пример Китай, где кровь в играх сделали синего цвета и все сцены смерти размыты, — пояснил он.

Кроме законодательных ограничений, по его словам, на государственном уровне необходимо выработать механизм для фильтрации такого контента.

Уполномоченным органам нужно найти конкретные технические решения, которые создадут в России «детский интернет-файрвол» — аналог проекта «Золотой щит» в Китае (набор фильтров и механизмов родительского контроля), предложила в разговоре с «Известиями» и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

— Сейчас применяемые механизмы — это меры по пресечению уже произошедшего, а не профилактические и не стратегические, — сказала она. — Законодательство в области регулирования интернета находится на начальной стадии.

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Ближе к ребенку

Родители должны иметь с детьми постоянный контакт, чтобы суметь предотвратить угрозы, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Без доверительных отношений с ребенком ему будет сложно помочь, считает доцент кафедры социологии и психологии управления Государственного университета управления Лариса Шураева. Она посоветовала родителям внимательно наблюдать за поведением ребенка, чтобы отследить изменения в его поведении.

— Если подросток стал более замкнутым, начал отдаляться от семьи и близких, говорит, что считает себя неудачником, нужно срочно принимать меры, — сказала она. — Важно поговорить с ним, предложить ему заблокировать ту или иную страницу, чат в социальной сети или даже сменить номер телефона.

Если ситуация зашла слишком далеко, то нужно обратиться за помощью к специалистам — например, к психологу или психотерапевту, рекомендует Лариса Шураева.

В последние годы взрослые стали серьезнее относиться к проблеме детской травли, рассказала «Известиям» директор социальных проектов VK и автор проекта «День борьбы с кибербуллингом» Александра Бабкина.

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— Если наши первые исследования 2019 года показывали, что 76% детей не рассказывали о случаях травли в интернете взрослым, то сегодня мы видим, что уже больше половины детей обсуждают кибербуллинг со своими родителями, — пояснила она.

По ее словам, это говорит о том, что общество стало внимательнее относиться к проблеме, а родители — прислушиваться к детям и реже говорить «ничего страшного».

Важно продолжать просветительскую работу именно с родителями, уверена Елена Сутормина. Они должны знать об актуальных угрозах и способах им противостоять, понимать, как правильно вести себя в интернете, как проверять информацию.