В Госдуме поддержали решение Путина пересадить чиновников на авто РФ

В Государственной думе поддерживают решение президента РФ Владимира Путина пересадить чиновников на отечественные автомобили. Об этом 4 августа заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Решение нашего президента поддерживаем. Отечественному автопрому необходима помощь и поддержка государства. Опираясь на нее, российские компании смогут быстрее запустить и наладить выпуск различных отечественных марок автомобилей. Такой подход правильный», — приводит его слова пресс-служба Госдумы.

Володин отметил, что обсудил этот вопрос с руководителями фракций Государственной Думы, и все поддержали такое решение.

«Договорились, что депутаты будут использовать автомобили «Москвич», Lada, Aurus. В скором времени начнется выпуск автомобилей «Волга». Планируем востребовать и его. В избирательных округах для депутатов арендуются автомобили различных марок. С сентября начнем переходить только на отечественные «Москвичи», Lada, позже будут «Волги», — сказал спикер Госдумы.

Он отметил, что сам пользуется Aurus и ездит на «Москвиче-3» в нерабочее время.

Накануне Путин обсудил переход российских чиновников на авто отечественного производства. По его словам, все российские чиновники должны ездить на автомобилях, сделанных в РФ.

В Минпромторге заверили, что российские заводы, производящие автомобили, смогут произвести необходимое количество машин для госсектора.

11 июля Володин также говорил, депутатам Госдумы нужно начать использовать в качестве служебных авто только машины российского производства. Он отметил, что президент использует машину Aurus, и добавил, что российский автопром также располагает автомобилями марок «Москвич» и Lada.